Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa ederek Yeni Yol'a geçti
Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa ederek Yeni Yol'a geçti
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek Yeni Yol Partisi'ne katıldı. Kasap'ın geçişiyle milletvekili sayısı 20'ye ulaşan Yeni Yol, TBMM'de grup oluşturmak için gereken sayısal yeterliliği yeniden sağladı. Meclis'teki grup dengesi açısından bundan sonraki milletvekili hareketlilikleri de yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 20:29
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 20:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Yol Partisi'nin TBMM'deki milletvekili sayısı, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin AK Parti'ye katılmak üzere istifa etmesinin ardından 19'a düşmüştü. Böylece parti, TBMM'de siyasi parti grubu oluşturmak için gereken en az 20 milletvekili şartını kaybetmişti.
Kasap'ın CHP'den ayrılarak Yeni Yol'a katılmasıyla partinin milletvekili sayısı yeniden 20 oldu. Yeni Yol böylece TBMM'de grup oluşturma yeterliliğine tekrar ulaştı.
Kasap daha önce Saadet Partisi'ne geçmişti
Ali Fazıl Kasap daha önce de TBMM'deki bir siyasi parti grubunun devamı için parti değiştirmişti. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in 16 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından Kasap, Saadet Partisi'nin Meclis grubunun düşmemesi amacıyla partiye katılmıştı.
Saadet Partisi'nin grup için gerekli milletvekili sayısına yeniden ulaşmasının ardından Kasap buradan ayrılarak CHP'ye dönmüştü.
Kasap kararını sosyal medyadan açıkladı
Ali Fazıl Kasap, Yeni Yol'a katılma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023'te üstlendiği göreve benzer bir gerekçeyle yeniden parti değiştirdiğini bildirdi.
Kasap açıklamasında, “16 Aralık 2023 tarihinde merhum Hasan Bitmez’in vefatı dolayısıyla Saadet Partisi TBMM grubunun devamı için katıldığım demokrasi nöbetine bu kez istifa nedeniyle Yeni Yol grubunun dağılmaması ve muhalefetin sesinin kısılmaması adına bugün itibariyle yeniden başlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.
TBMM'de grup için 20 milletvekili gerekiyor
TBMM İçtüzüğü kapsamında siyasi partilerin Meclis'te grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Yeni Yol, Kasap'ın katılımıyla bu sayısal eşiği yeniden yakaladı.
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Ali Fazıl Kasap CHP'den istifa ederek Yeni Yol'a geçti
Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek Yeni Yol Partisi'ne katıldı. Kasap'ın geçişiyle milletvekili sayısı 20'ye ulaşan Yeni Yol, TBMM'de grup oluşturmak için gereken sayısal yeterliliği yeniden sağladı. Meclis'teki grup dengesi açısından bundan sonraki milletvekili hareketlilikleri de yakından takip edilecek.
Yeni Yol Partisi'nin TBMM'deki milletvekili sayısı, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin AK Parti'ye katılmak üzere istifa etmesinin ardından 19'a düşmüştü. Böylece parti, TBMM'de siyasi parti grubu oluşturmak için gereken en az 20 milletvekili şartını kaybetmişti.
Kasap'ın CHP'den ayrılarak Yeni Yol'a katılmasıyla partinin milletvekili sayısı yeniden 20 oldu. Yeni Yol böylece TBMM'de grup oluşturma yeterliliğine tekrar ulaştı.
Kasap daha önce Saadet Partisi'ne geçmişti
Ali Fazıl Kasap daha önce de TBMM'deki bir siyasi parti grubunun devamı için parti değiştirmişti. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in 16 Aralık 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından Kasap, Saadet Partisi'nin Meclis grubunun düşmemesi amacıyla partiye katılmıştı.
Saadet Partisi'nin grup için gerekli milletvekili sayısına yeniden ulaşmasının ardından Kasap buradan ayrılarak CHP'ye dönmüştü.
Kasap kararını sosyal medyadan açıkladı
Ali Fazıl Kasap, Yeni Yol'a katılma kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023'te üstlendiği göreve benzer bir gerekçeyle yeniden parti değiştirdiğini bildirdi.
Kasap açıklamasında, “16 Aralık 2023 tarihinde merhum Hasan Bitmez’in vefatı dolayısıyla Saadet Partisi TBMM grubunun devamı için katıldığım demokrasi nöbetine bu kez istifa nedeniyle Yeni Yol grubunun dağılmaması ve muhalefetin sesinin kısılmaması adına bugün itibariyle yeniden başlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile üstlendiğim bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.
TBMM'de grup için 20 milletvekili gerekiyor
TBMM İçtüzüğü kapsamında siyasi partilerin Meclis'te grup oluşturabilmesi için en az 20 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Yeni Yol, Kasap'ın katılımıyla bu sayısal eşiği yeniden yakaladı.
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