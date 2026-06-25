Sinemalarda bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor

Sinemalarda bu hafta yedi yeni film izleyiciyle buluşuyor. Vizyon programında çizgi roman uyarlaması, animasyon, aksiyon, dram ve gerilim türlerinde yapımlar yer alırken, farklı yaş gruplarına hitap eden filmler beyaz perdedeki yerini alacak. Yeni vizyon takvimi, sinemaseverlerin tercihlerini şekillendirecek yapımları bir araya getiriyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 21:21
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 21:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çizgi roman uyarlaması "Supergirl", Superman'in kuzeni Kara Zor-El'in hikayesini sinemaya taşıyor. Craig Gillespie'nin yönettiği filmde başrolü Milly Alcock üstleniyor.
Yapım, Krypton'un yıkılmasının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in intikam ve adalet arayışını konu alıyor. Film, aksiyon ve macera türünü seven izleyicilere hitap ediyor.
Minyonlar yeni macerayla dönüyor
Animasyon serisinin yeni halkası "Minyonlar ve Canavarlar", Minyonlar'ın Hollywood'da film yıldızına dönüşmesini ve yanlışlıkla dünyaya canavarlar salmalarıyla gelişen olayları anlatıyor.
Filmin yönetmenliğini Kyle Balda ve Brad Ableson üstleniyor.
Serseri şehir yaşamına odaklanıyor
Harris Dickinson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Serseri", Londra sokaklarında yaşayan Mike'ın bağımlılık ve çevre baskısıyla mücadelesini konu ediniyor.
Başrollerini Diane Axford, Frank Dillane ve Murat Erkek'in paylaştığı yapım, karakterin hayatını yeniden düzene sokma çabasını şehir draması eşliğinde izleyiciye aktarıyor.
Gerilim filmleri vizyondaki yerini alıyor
"Şeytani Yayın", eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili bir malikanede yayın yapan dört sosyal medya fenomeninin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Renny Harlin'in yönettiği "Derin Kabus" ise Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçağın Pasifik Okyanusu'na acil iniş yapmasının ardından, kurtulan yolcuların köpekbalıklarıyla verdiği yaşam mücadelesini konu alıyor.
7 Dogs aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor
Adil El Arbi ve Bilall Fallah'ın yönettiği "7 Dogs", bir INTERPOL ajanı ile suç örgütü üyesinin zorunlu ortaklığını merkezine alıyor.
Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçeyle çekilen yapımın oyuncu kadrosunda Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt ve Max Huang yer alıyor. Film, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı etrafında gelişen yüksek tempolu hikayesiyle vizyondaki yapımlar arasında bulunuyor.
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Sinemalarda bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor
Sinemalarda bu hafta yedi yeni film izleyiciyle buluşuyor. Vizyon programında çizgi roman uyarlaması, animasyon, aksiyon, dram ve gerilim türlerinde yapımlar yer alırken, farklı yaş gruplarına hitap eden filmler beyaz perdedeki yerini alacak. Yeni vizyon takvimi, sinemaseverlerin tercihlerini şekillendirecek yapımları bir araya getiriyor.
Çizgi roman uyarlaması "Supergirl", Superman'in kuzeni Kara Zor-El'in hikayesini sinemaya taşıyor. Craig Gillespie'nin yönettiği filmde başrolü Milly Alcock üstleniyor.
Yapım, Krypton'un yıkılmasının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in intikam ve adalet arayışını konu alıyor. Film, aksiyon ve macera türünü seven izleyicilere hitap ediyor.
Minyonlar yeni macerayla dönüyor
Animasyon serisinin yeni halkası "Minyonlar ve Canavarlar", Minyonlar'ın Hollywood'da film yıldızına dönüşmesini ve yanlışlıkla dünyaya canavarlar salmalarıyla gelişen olayları anlatıyor.
Filmin yönetmenliğini Kyle Balda ve Brad Ableson üstleniyor.
Serseri şehir yaşamına odaklanıyor
Harris Dickinson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Serseri", Londra sokaklarında yaşayan Mike'ın bağımlılık ve çevre baskısıyla mücadelesini konu ediniyor.
Başrollerini Diane Axford, Frank Dillane ve Murat Erkek'in paylaştığı yapım, karakterin hayatını yeniden düzene sokma çabasını şehir draması eşliğinde izleyiciye aktarıyor.
Gerilim filmleri vizyondaki yerini alıyor
"Şeytani Yayın", eski bir satanist tarikatın merkezi olan perili bir malikanede yayın yapan dört sosyal medya fenomeninin hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Renny Harlin'in yönettiği "Derin Kabus" ise Los Angeles'tan Şanghay'a giden bir uçağın Pasifik Okyanusu'na acil iniş yapmasının ardından, kurtulan yolcuların köpekbalıklarıyla verdiği yaşam mücadelesini konu alıyor.
7 Dogs aksiyon ve komediyi bir araya getiriyor
Adil El Arbi ve Bilall Fallah'ın yönettiği "7 Dogs", bir INTERPOL ajanı ile suç örgütü üyesinin zorunlu ortaklığını merkezine alıyor.
Yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçeyle çekilen yapımın oyuncu kadrosunda Karim Abdel Aziz, Ahmed Ezz, Monica Bellucci, Giancarlo Esposito, Salman Khan, Sanjay Dutt ve Max Huang yer alıyor. Film, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağı etrafında gelişen yüksek tempolu hikayesiyle vizyondaki yapımlar arasında bulunuyor.
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