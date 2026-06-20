Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliği
Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliği
Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.
Haber Giriş Tarihi: 20.06.2026 08:49
Haber Güncellenme Tarihi: 20.06.2026 08:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti.
Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki iş birliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 19, 2026 ">http://
Suriye resmi temaslarımız kapsamında mevkidaşım Sayın Dr. Musaab Nazzal Alali ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı’nı imzaladık.
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Türkiye ile Suriye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliği
Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye resmi temasları kapsamında mevkidaşı Dr. Musaab Nazzal Alali'yle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı arasında sağlık ve tıp bilimleri alanlarında iş birliğine dair mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti.
Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Anlaşma kapsamında halk sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve anne-bebek sağlığı başta olmak üzere sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, ilaç, tıbbi cihaz, aşı geliştirme ve tıbbi biyoteknoloji alanlarında bilgi ve teknik tecrübe paylaşımı, afet ve acil durum yönetimi, sağlık bilgi sistemleri ile sağlık turizminin teşvik edilmesi hususlarında mutabık kalınmıştır. Anlaşmamızın, Suriye ile sağlık alanındaki iş birliğimizi daha da ileri taşıyacağına inanıyor, ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Suriye resmi temaslarımız kapsamında mevkidaşım Sayın Dr. Musaab Nazzal Alali ile birlikte, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı’nı imzaladık.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) June 19, 2026 ">http://
Anlaşma… pic.twitter.com/PEqOsUwh02
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