SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Sivas'ta kene vakası bir can daha aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:24
Haber Güncellenme Tarihi: 15.06.2026 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Sivas'ta kene vakası bir can daha aldı

Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk babası Lokman Sönmez'e yaklaşık bir hafta önce kene tutundu.

Sönmez, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Sönmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Sönmez’in cenazesinin Çaylı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver