HPV sadece genital bölgeyi etkilemiyor, uzmanlar uyardı!
HPV sadece genital bölgeyi etkilemiyor, uzmanlar uyardı!
İnsan Papilloma Virüsü (HPV), genital bölgenin yanı sıra ağız, boğaz, bademcikler ve ses tellerinde de çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, bazı HPV tiplerinin ses tellerinde iyi huylu papillomlara yol açabildiğini, yüksek riskli tiplerin ise özellikle bademcik ve dil kökü kanserleriyle ilişkili olduğunu belirtti. Uzmanlar, uzun süre devam eden ses kısıklığı ve nedeni açıklanamayan boğaz şikâyetlerinde tıbbi değerlendirmenin önemine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 21:51
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 21:53
Kaynak:
DHA
HPV enfeksiyonunun yalnızca genital bölgeyle sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Ünal Bayiz, virüsün farklı tiplerinin vücudun çeşitli bölgelerinde farklı özelliklerde lezyonlara neden olabildiğini söyledi.
Ağız boşluğu, bademcikler, dil kökü, yutak ve gırtlak bölgesinde HPV ile ilişkili oluşumların görülebildiğini ifade eden Bayiz, bu lezyonların bir bölümünün iyi huylu olduğunu, bazı yüksek riskli HPV tiplerinin ise kanser gelişiminde rol oynayabildiğini aktardı.
Bayiz, "HPV sadece genital bölgeyi değil, ağız ve boğaz sağlığını da etkiliyor" dedi.
Uzun süren ses kısıklığına dikkat
HPV'nin kulak burun boğaz alanında yol açabildiği sorunlardan birinin gırtlak papillomları olduğunu belirten Prof. Dr. Bayiz, bu oluşumların genellikle HPV'nin 6 ve 11 numaralı tipleriyle ilişkili olduğunu açıkladı.
İyi huylu doku büyümeleri olarak tanımlanan papillomların en sık ses tellerinde görüldüğünü belirten Bayiz, ses kısıklığı, sesin çatallanması, konuşurken çabuk yorulma ve ses kalitesinde değişiklik gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini söyledi.
Papillomların büyümesi veya solunum yolunun farklı bölgelerine yayılması durumunda nefes alma güçlüğünün de gelişebileceğini ifade eden Bayiz, uzun süreli ses değişikliklerinde KBB muayenesinin önemini vurguladı.
Ses kısıklığının HPV dışında farklı nedenlerle de ortaya çıkabileceği, bu nedenle yalnızca belirtilere bakılarak HPV enfeksiyonu tanısı konulamayacağı belirtiliyor.
Ses tellerindeki papillomlar tekrarlayabiliyor
Prof. Dr. Bayiz, ses tellerinde gelişen papillomların iyi huylu olmasına rağmen tedavi sonrasında yeniden ortaya çıkabildiğini bildirdi. Cerrahi yöntemlerle çıkarılan oluşumların bazı hastalarda aynı bölgede veya solunum yolunun başka alanlarında tekrar gelişebildiğini söyledi.
Bu nedenle tedavi sonrasında hastaların düzenli kontrollerle takip edilmesi gerektiğini belirten Bayiz, özellikle ses fonksiyonunun korunmasının tedavi planlamasında önem taşıdığını ifade etti.
HPV enfeksiyonu her zaman belirti vermiyor
Medicana Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Yalçın, HPV enfeksiyonunun çoğu kişide belirti oluşturmadan seyredebileceğini belirtti.
Virüsün ağırlıklı olarak enfekte deri ve mukozalarla yakın temas yoluyla bulaştığını ifade eden Yalçın, bağışıklık sisteminin enfeksiyonun kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Yalçın, bazı kişilerde enfeksiyonun kalıcı hale gelebildiğini ve özellikle yüksek riskli HPV tiplerinin zaman içinde hücresel değişikliklere yol açabildiğini aktardı. Bununla birlikte HPV ile karşılaşan herkesin hastalık veya kanser geliştirmediğini vurguladı.
HPV aşısı kadınlar ve erkekler için önem taşıyor
HPV enfeksiyonundan korunmada aşının rolüne dikkat çeken Uzm. Dr. Demet Yalçın, aşıların kapsamlarında bulunan düşük ve yüksek riskli HPV tiplerine karşı koruma sağladığını belirtti.
Aşının özellikle virüsle karşılaşmadan önce uygulanmasının önem taşıdığını ifade eden Yalçın, HPV aşısının mevcut enfeksiyonu veya oluşmuş lezyonları tedavi etmediğini söyledi.
Yalçın, "HPV yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkileyebilen bir virüstür. Bu nedenle korunma yaklaşımında her iki cinsiyetin de değerlendirilmesi önemlidir" dedi.
Moleküler testlerle HPV tipleri belirlenebiliyor
Medicana Kadıköy Hastanesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Tüter Yaşar, HPV ile ilişkili lezyonların değerlendirilmesinde ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin önem taşıdığını belirtti.
Ağız boşluğu, bademcikler, dil kökü ve boğaz bölgesinin muayene edildiğini aktaran Yaşar, gırtlak ve ses tellerindeki oluşumların değerlendirilmesinde endoskopik yöntemlerden yararlanıldığını söyledi.
Şüpheli lezyonlarda biyopsi yapılarak alınan dokuların patolojik incelemeye gönderildiğini belirten Yaşar, moleküler yöntemlerle 32 farklı HPV tipine yönelik test yapılabildiğini ifade etti.
HPV testlerinin tek başına kanser tanısı koymak için yeterli olmadığını vurgulayan Yaşar, sonuçların klinik bulgular ve hekim muayenesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Ağız ve boğaz bölgesinde HPV testlerinin rutin kanser taraması amacıyla kullanımına ilişkin yaklaşımın, rahim ağzı kanseri taramasından farklı olduğu biliniyor.
HPV tedavisi lezyonun türüne göre değişiyor
HPV ile ilişkili oluşumların tedavisinde lezyonun bulunduğu bölge, yaygınlığı ve özellikleri belirleyici oluyor. Gırtlakta gelişen iyi huylu papillomların tedavisinde cerrahi yöntemlerden yararlanılabiliyor.
Endoskopik cerrahi sırasında lazer veya mikrodebrider gibi tekniklerin kullanılabildiğini belirten Uzm. Dr. Yeşim Tüter Yaşar, ses tellerindeki oluşumlarda ses fonksiyonunun korunmasının önem taşıdığını ifade etti.
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HPV sadece genital bölgeyi etkilemiyor, uzmanlar uyardı!
İnsan Papilloma Virüsü (HPV), genital bölgenin yanı sıra ağız, boğaz, bademcikler ve ses tellerinde de çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ünal Bayiz, bazı HPV tiplerinin ses tellerinde iyi huylu papillomlara yol açabildiğini, yüksek riskli tiplerin ise özellikle bademcik ve dil kökü kanserleriyle ilişkili olduğunu belirtti. Uzmanlar, uzun süre devam eden ses kısıklığı ve nedeni açıklanamayan boğaz şikâyetlerinde tıbbi değerlendirmenin önemine dikkat çekti.
HPV enfeksiyonunun yalnızca genital bölgeyle sınırlı olmadığını belirten Prof. Dr. Ünal Bayiz, virüsün farklı tiplerinin vücudun çeşitli bölgelerinde farklı özelliklerde lezyonlara neden olabildiğini söyledi.
Ağız boşluğu, bademcikler, dil kökü, yutak ve gırtlak bölgesinde HPV ile ilişkili oluşumların görülebildiğini ifade eden Bayiz, bu lezyonların bir bölümünün iyi huylu olduğunu, bazı yüksek riskli HPV tiplerinin ise kanser gelişiminde rol oynayabildiğini aktardı.
Bayiz, "HPV sadece genital bölgeyi değil, ağız ve boğaz sağlığını da etkiliyor" dedi.
Uzun süren ses kısıklığına dikkat
HPV'nin kulak burun boğaz alanında yol açabildiği sorunlardan birinin gırtlak papillomları olduğunu belirten Prof. Dr. Bayiz, bu oluşumların genellikle HPV'nin 6 ve 11 numaralı tipleriyle ilişkili olduğunu açıkladı.
İyi huylu doku büyümeleri olarak tanımlanan papillomların en sık ses tellerinde görüldüğünü belirten Bayiz, ses kısıklığı, sesin çatallanması, konuşurken çabuk yorulma ve ses kalitesinde değişiklik gibi belirtilerin ortaya çıkabileceğini söyledi.
Papillomların büyümesi veya solunum yolunun farklı bölgelerine yayılması durumunda nefes alma güçlüğünün de gelişebileceğini ifade eden Bayiz, uzun süreli ses değişikliklerinde KBB muayenesinin önemini vurguladı.
Ses kısıklığının HPV dışında farklı nedenlerle de ortaya çıkabileceği, bu nedenle yalnızca belirtilere bakılarak HPV enfeksiyonu tanısı konulamayacağı belirtiliyor.
Ses tellerindeki papillomlar tekrarlayabiliyor
Prof. Dr. Bayiz, ses tellerinde gelişen papillomların iyi huylu olmasına rağmen tedavi sonrasında yeniden ortaya çıkabildiğini bildirdi. Cerrahi yöntemlerle çıkarılan oluşumların bazı hastalarda aynı bölgede veya solunum yolunun başka alanlarında tekrar gelişebildiğini söyledi.
Bu nedenle tedavi sonrasında hastaların düzenli kontrollerle takip edilmesi gerektiğini belirten Bayiz, özellikle ses fonksiyonunun korunmasının tedavi planlamasında önem taşıdığını ifade etti.
HPV enfeksiyonu her zaman belirti vermiyor
Medicana Kadıköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Demet Yalçın, HPV enfeksiyonunun çoğu kişide belirti oluşturmadan seyredebileceğini belirtti.
Virüsün ağırlıklı olarak enfekte deri ve mukozalarla yakın temas yoluyla bulaştığını ifade eden Yalçın, bağışıklık sisteminin enfeksiyonun kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Yalçın, bazı kişilerde enfeksiyonun kalıcı hale gelebildiğini ve özellikle yüksek riskli HPV tiplerinin zaman içinde hücresel değişikliklere yol açabildiğini aktardı. Bununla birlikte HPV ile karşılaşan herkesin hastalık veya kanser geliştirmediğini vurguladı.
HPV aşısı kadınlar ve erkekler için önem taşıyor
HPV enfeksiyonundan korunmada aşının rolüne dikkat çeken Uzm. Dr. Demet Yalçın, aşıların kapsamlarında bulunan düşük ve yüksek riskli HPV tiplerine karşı koruma sağladığını belirtti.
Aşının özellikle virüsle karşılaşmadan önce uygulanmasının önem taşıdığını ifade eden Yalçın, HPV aşısının mevcut enfeksiyonu veya oluşmuş lezyonları tedavi etmediğini söyledi.
Yalçın, "HPV yalnızca kadınları değil, erkekleri de etkileyebilen bir virüstür. Bu nedenle korunma yaklaşımında her iki cinsiyetin de değerlendirilmesi önemlidir" dedi.
Moleküler testlerle HPV tipleri belirlenebiliyor
Medicana Kadıköy Hastanesi Tıbbi Biyokimya Uzmanı Uzm. Dr. Yeşim Tüter Yaşar, HPV ile ilişkili lezyonların değerlendirilmesinde ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin önem taşıdığını belirtti.
Ağız boşluğu, bademcikler, dil kökü ve boğaz bölgesinin muayene edildiğini aktaran Yaşar, gırtlak ve ses tellerindeki oluşumların değerlendirilmesinde endoskopik yöntemlerden yararlanıldığını söyledi.
Şüpheli lezyonlarda biyopsi yapılarak alınan dokuların patolojik incelemeye gönderildiğini belirten Yaşar, moleküler yöntemlerle 32 farklı HPV tipine yönelik test yapılabildiğini ifade etti.
HPV testlerinin tek başına kanser tanısı koymak için yeterli olmadığını vurgulayan Yaşar, sonuçların klinik bulgular ve hekim muayenesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Ağız ve boğaz bölgesinde HPV testlerinin rutin kanser taraması amacıyla kullanımına ilişkin yaklaşımın, rahim ağzı kanseri taramasından farklı olduğu biliniyor.
HPV tedavisi lezyonun türüne göre değişiyor
HPV ile ilişkili oluşumların tedavisinde lezyonun bulunduğu bölge, yaygınlığı ve özellikleri belirleyici oluyor. Gırtlakta gelişen iyi huylu papillomların tedavisinde cerrahi yöntemlerden yararlanılabiliyor.
Endoskopik cerrahi sırasında lazer veya mikrodebrider gibi tekniklerin kullanılabildiğini belirten Uzm. Dr. Yeşim Tüter Yaşar, ses tellerindeki oluşumlarda ses fonksiyonunun korunmasının önem taşıdığını ifade etti.
Kaynak: DHA
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