Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından tehlike oluşturan gıdaları ifşa ederek gıda hilelerine ışık tutuyor. İhlaller arasında en çarpıcı olanı ise domuz eti içeren dana sucuk, kaburga ve salam. İşte en sık karşılaşılan 10 gıda hilesi listesi!
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 19:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesiyle artık gıda hilelerini tek tek açıklıyor.
Bakanlığın listesinde bugüne kadar yer alan ihlaller arasında en dikkat çekici olanı ise dana sucuk, dana kaburga ve dana salamda domuz eti tespit edilmesi oldu.
Ama bazı ihlallerin çok yaygın kullanıldığı görüldü.
EN RİSKLİ ÜRÜN GRUPLARI HANGİLERİ?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listelerine bakıldığında, en riskli ürün grupları, en fazla uygunsuzluk tespit edilen kategoriler olarak öne çıkıyor. Resmi listeler ürün bazında yayımlansa da tekrar eden denetim sonuçlarına göre riskli gruplar şöyle sıralanıyor:
1- ET VE ET ÜRÜNLERİ
Tavuk eti karıştırılması, tek tırnaklı eti (at/eşek), domuz eti, sakatat, farklı hayvan eti
2- ZEYTİNYAĞI
Daha ucuz tohum yağlarının karıştırılması
3- PEYNİR VE SÜT ÜRÜNLERİ
Bitkisel yağ ilavesi, düşük yağ oranı, nişasta
4- BAL
Glikoz, fruktoz ve şeker şurubu ilavesi
5- BAHARATLAR
Yasak boya, yabancı madde, taklit
6- SUCUK, SALAM, SOSİS
Kanatlı eti, sakatat, farklı hayvan eti
7- KIYMA VE KÖFTE
Kanatlı eti, tek tırnaklı eti, sakatat
8- TAKVİYE EDİCİ GIDALAR
Beyan edilmeyen ilaç etken maddeleri
9- TEREYAĞI
Bitkisel yağ karıştırılması, düşük süt yağı
10- ALKOLLÜ İÇKİLER
Metanol ve uygunsuz alkol bileşimi
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Bakanlık açıkladı! İşte en yaygın 10 gıda hilesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından tehlike oluşturan gıdaları ifşa ederek gıda hilelerine ışık tutuyor. İhlaller arasında en çarpıcı olanı ise domuz eti içeren dana sucuk, kaburga ve salam. İşte en sık karşılaşılan 10 gıda hilesi listesi!
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesiyle artık gıda hilelerini tek tek açıklıyor.
Bakanlığın listesinde bugüne kadar yer alan ihlaller arasında en dikkat çekici olanı ise dana sucuk, dana kaburga ve dana salamda domuz eti tespit edilmesi oldu.
Ama bazı ihlallerin çok yaygın kullanıldığı görüldü.
EN RİSKLİ ÜRÜN GRUPLARI HANGİLERİ?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listelerine bakıldığında, en riskli ürün grupları, en fazla uygunsuzluk tespit edilen kategoriler olarak öne çıkıyor. Resmi listeler ürün bazında yayımlansa da tekrar eden denetim sonuçlarına göre riskli gruplar şöyle sıralanıyor:
1- ET VE ET ÜRÜNLERİ
Tavuk eti karıştırılması, tek tırnaklı eti (at/eşek), domuz eti, sakatat, farklı hayvan eti
2- ZEYTİNYAĞI
Daha ucuz tohum yağlarının karıştırılması
3- PEYNİR VE SÜT ÜRÜNLERİ
Bitkisel yağ ilavesi, düşük yağ oranı, nişasta
4- BAL
Glikoz, fruktoz ve şeker şurubu ilavesi
5- BAHARATLAR
Yasak boya, yabancı madde, taklit
6- SUCUK, SALAM, SOSİS
Kanatlı eti, sakatat, farklı hayvan eti
7- KIYMA VE KÖFTE
Kanatlı eti, tek tırnaklı eti, sakatat
8- TAKVİYE EDİCİ GIDALAR
Beyan edilmeyen ilaç etken maddeleri
9- TEREYAĞI
Bitkisel yağ karıştırılması, düşük süt yağı
10- ALKOLLÜ İÇKİLER
Metanol ve uygunsuz alkol bileşimi
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