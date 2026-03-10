Bakan Memişoğlu'ndan e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliğine ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız sistemine eklenen "İlacım Nerede?" özelliği ile vatandaşların son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabileceklerini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 14:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Dijital Sağlık Uygulamalarımızı kullanıcı dostu yeniliklerle güçlendirmeyi sürdürüyoruz. e-Nabız'a kazandırdığımız 'İlacım Nerede?' özelliği ile vatandaşlarımız, son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçların il sınırları içerisinde hangi eczanelerde bulunduğunu kolayca sorgulayabilecek. Nöbetçi eczane filtreleme ve yol tarifi desteğiyle en yakın eczaneye hızlıca ulaşabilecek, geri bildirim butonu ile de proaktif olarak stok bilgilerinin güncel tutulmasına katkı sağlayacaklar. Milletimize hayırlı olsun."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar