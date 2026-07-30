İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlarından soruşturma başlatıldı. Küçük, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 22:02
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 22:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, gazeteci Cem Küçük hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ile "Şantaj" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
KOM operasyon düzenledi: Gözaltına alındı
Kararın ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla Cem Küçük'ü yakalayarak gözaltına aldı.
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Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Şantaj' suçlarından soruşturma başlatıldı. Küçük, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, gazeteci Cem Küçük hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ile "Şantaj" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı.
KOM operasyon düzenledi: Gözaltına alındı
Kararın ardından harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla Cem Küçük'ü yakalayarak gözaltına aldı.
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