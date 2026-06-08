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Uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca'nın da bulunduğu 7 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 19:10
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 19:11
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları ortaya çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen uyuşturucu soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyası gereği Adli Tıp Kurumu’nda örnekleri incelenen bazı şahısların test sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Alınan bilgilere göre; Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca, Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal’in yapılan testlerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı öğrenildi.

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