Sinemalarda bu hafta 7 film izleyiciyle buluşuyor

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilime, animasyondan romantik yapımlara kadar farklı türlerde toplam 7 film izleyiciyle buluşacak. Vizyon programında hem yeni yapımlar hem de yeniden gösterime giren filmler yer alırken, sinemaseverler geniş bir seçenek yelpazesiyle karşılaşacak. Haftanın filmlerinin gişe performansı ve izleyici ilgisi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Haber Giriş Tarihi: 04.06.2026 23:08
Haber Güncellenme Tarihi: 04.06.2026 23:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr. ve Shawn Wayans'ın rol aldığı "Korkunç Bir Film" izleyiciyle buluşacak. Korku ve komediyi bir araya getiren yapım, karakterlerin dostluklarını sınayan tehlikeli ve eğlenceli olayları konu alıyor.
Michael Tiddes'in yönettiği filmin senaryosunda Rick Alvarez, Craig Wayans, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans ve Shawn Wayans'ın imzası bulunuyor. Yapım, korku ve gizem sinemasının bilinen klişelerini parodi unsurlarıyla ele almasıyla öne çıkıyor.
Açlık Oyunları 2 yeniden gösterime giriyor
2013 yapımı "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak" yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Film, Katniss Everdeen ve Panem halkının hikayesini kıyamet sonrası bir dünyada işlemeyi sürdürüyor.
Francis Lawrence'nin yönettiği yapımda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth başrolleri paylaşıyor.
İkimizin Yerine yeniden izleyici karşısında
Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 2016 yapımı "İkimizin Yerine" yeniden vizyona giriyor.
Umur Turagay'ın yönettiği filmde Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan ve hayatının sırlarını çözmeye çalışan Çiçek karakterini canlandırırken, Nejat İşler ise onun yaşamında önemli bir dönüm noktası oluşturan edebiyat öğretmeni Doğan karakterine hayat veriyor.
Aynalar No. 3 gerilim ve dramı bir araya getiriyor
Christian Petzold'un yönetmenliğini üstlendiği "Aynalar No. 3", erkek arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasından yara almadan kurtulan genç piyano öğrencisi Laura'nın yaşadıklarını konu alıyor.
Başrolde Paula Beer'in yer aldığı film, iyileşme süreciyle birlikte ortaya çıkan tekinsiz aile ilişkilerini merkezine alıyor.
Yerli korku filmi Define: Cinler Uyandı
Haftanın yerli korku yapımı "Define: Cinler Uyandı", arkeolog Hazal ve arkadaşlarının bir köyde yürüttükleri araştırma sırasında karşılaştıkları olayları anlatıyor.
Bülent Orçin'in yönettiği filmde ekip, 25 yıl önce yaşandığı belirtilen bir cin lanetinin ortasında kalıyor.
Emma Sevimli Köpek yeniden gösterimde
Mohsen Rabiei'nin yönettiği 2024 yapımı "Emma Sevimli Köpek", yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.
Film, Emma adlı sevimli köpeğin hikayesini aile ve çocuk izleyicilerine yönelik bir anlatımla aktarıyor.
Cesur Kedi Moxy animasyon tutkunlarını bekliyor
Vincent Bal ve Wip Vernooij'in yönettiği "Cesur Kedi Moxy", ailesinden ayrı düştükten sonra eve dönmeye çalışan bir ev kedisinin yolculuğunu konu ediniyor.
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Sinemalarda bu hafta 7 film izleyiciyle buluşuyor
Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilime, animasyondan romantik yapımlara kadar farklı türlerde toplam 7 film izleyiciyle buluşacak. Vizyon programında hem yeni yapımlar hem de yeniden gösterime giren filmler yer alırken, sinemaseverler geniş bir seçenek yelpazesiyle karşılaşacak. Haftanın filmlerinin gişe performansı ve izleyici ilgisi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr. ve Shawn Wayans'ın rol aldığı "Korkunç Bir Film" izleyiciyle buluşacak. Korku ve komediyi bir araya getiren yapım, karakterlerin dostluklarını sınayan tehlikeli ve eğlenceli olayları konu alıyor.
Michael Tiddes'in yönettiği filmin senaryosunda Rick Alvarez, Craig Wayans, Keenen Ivory Wayans, Marlon Wayans ve Shawn Wayans'ın imzası bulunuyor. Yapım, korku ve gizem sinemasının bilinen klişelerini parodi unsurlarıyla ele almasıyla öne çıkıyor.
Açlık Oyunları 2 yeniden gösterime giriyor
2013 yapımı "Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak" yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Film, Katniss Everdeen ve Panem halkının hikayesini kıyamet sonrası bir dünyada işlemeyi sürdürüyor.
Francis Lawrence'nin yönettiği yapımda Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth başrolleri paylaşıyor.
İkimizin Yerine yeniden izleyici karşısında
Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerinde yer aldığı 2016 yapımı "İkimizin Yerine" yeniden vizyona giriyor.
Umur Turagay'ın yönettiği filmde Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan ve hayatının sırlarını çözmeye çalışan Çiçek karakterini canlandırırken, Nejat İşler ise onun yaşamında önemli bir dönüm noktası oluşturan edebiyat öğretmeni Doğan karakterine hayat veriyor.
Aynalar No. 3 gerilim ve dramı bir araya getiriyor
Christian Petzold'un yönetmenliğini üstlendiği "Aynalar No. 3", erkek arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasından yara almadan kurtulan genç piyano öğrencisi Laura'nın yaşadıklarını konu alıyor.
Başrolde Paula Beer'in yer aldığı film, iyileşme süreciyle birlikte ortaya çıkan tekinsiz aile ilişkilerini merkezine alıyor.
Yerli korku filmi Define: Cinler Uyandı
Haftanın yerli korku yapımı "Define: Cinler Uyandı", arkeolog Hazal ve arkadaşlarının bir köyde yürüttükleri araştırma sırasında karşılaştıkları olayları anlatıyor.
Bülent Orçin'in yönettiği filmde ekip, 25 yıl önce yaşandığı belirtilen bir cin lanetinin ortasında kalıyor.
Emma Sevimli Köpek yeniden gösterimde
Mohsen Rabiei'nin yönettiği 2024 yapımı "Emma Sevimli Köpek", yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluşacak.
Film, Emma adlı sevimli köpeğin hikayesini aile ve çocuk izleyicilerine yönelik bir anlatımla aktarıyor.
Cesur Kedi Moxy animasyon tutkunlarını bekliyor
Vincent Bal ve Wip Vernooij'in yönettiği "Cesur Kedi Moxy", ailesinden ayrı düştükten sonra eve dönmeye çalışan bir ev kedisinin yolculuğunu konu ediniyor.
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