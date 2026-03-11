Göbeklitepe ziyaretçi rekoru kırdı: 7 yılda 4 milyonu aşkın turist
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2019’daki resmi açılışından bu yana 4 milyon 100 bin ziyaretçiye ulaştı. Neolitik döneme ait dev dikili taşları ve 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihine ışık tutan ören yeri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:21
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 12:22
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak bilinen Göbeklitepe, 2019'dan bu yana 4 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa'daki 12 bin yıllık gizemin güncel ziyaretçi verileri ve tarihsel önemi...
Şanlıurfa'da yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2019 yılındaki resmi açılışından bu yana büyük bir ilgiyle karşılanıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bu eşsiz merkez, 2026 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla toplamda 4 milyon 100 bin ziyaretçi sayısına ulaşarak turizmde dev bir başarıya imza attı.
İlk bulgular ve çiftçinin keşfi
Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan bölge, ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edildi. Ancak ören yerindeki en somut bulgular, 1986'da tarlasını süren bir çiftçinin bulduğu heykelle gün yüzüne çıktı. 1995 yılından itibaren ise Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü ortaklığında bilimsel kazılar başlatıldı.
Neolitik döneme ışık tutan dev sütunlar
Yapılan kazılarda Neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları ise 40-60 ton arasında değişen, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar bulundu. Dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 8-30 metre çapındaki yapılar, insanlık tarihinin seyrini değiştirdi.
"Ziyaretçi sayısında ciddi artış görüldü"
Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, bölgedeki yoğunluğun her geçen yıl arttığını belirterek şu bilgileri paylaştı:
"2018 yılında Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ve 2019 yılının Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 'Göbeklitepe Yılı' olarak ilan edilmesinin ardından Göbeklitepe'de özellikle ziyaretçi yoğunluğu artmış oldu. Ziyaretçi yoğunluğuyla birlikte Göbeklitepe'de arkeolojik kazılar da devam etti. Özellikle 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesiyle birlikte ve sonraki yıllarda ziyaretçi sayılarında çok önemli, ciddi artışlar görüldü. Şu an geldiğimiz noktada 2026 yılının şubat ayı sonu itibarıyla 4 milyon 100 bin ziyaretçiye ulaşmış durumdayız, gerçekten de çok ciddi bir rakam."
Tarihin akışı Göbeklitepe ile değişti
Kazıların bilim dünyasındaki karşılığına değinen Uludağ, elde edilen verilerin önemini şu sözlerle anlattı:
"Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik kazılarla birlikte aslında bu döneme ait bilgiler güncellenmiş oldu. Göbeklitepe, keşfedilmeden önce neolitik dönemle ilgili bilgiler maalesef çok net değildi. Günümüzden 12 bin yıl öncesine ait insanların özellikle yaşam sistemiyle, inanç sistemiyle ilgili doğayla olan bağları, hayvanlarla olan bağları, yerleşik hayata geçişi, tarımla ilgili gelişmelerin hepsini Göbeklitepe'nin keşfiyle birlikte anlamış olduk. Çünkü Göbeklitepe'de yapılan bu özellikle sütunlar, dikili taşlar ve bu dikili taşların üzerindeki semboller bizim dönemi aydınlatmamızı sağladı."
Dünya bu merkezi konuşuyor
Hem yerli hem de yabancı turistlerin odak noktası haline gelen bölge, uluslararası ziyaretçilerden tam not alıyor. Türkmenistanlı Amangul Oazova, "tarihin sıfır noktasında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu" ifade ederken; Filistinli Nıbai Khalil, "buradaki yapıların kendisini çok etkilediğini, herkesin burayı görmesi gerektiğini" dile getirdi.
