SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 10:52
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Zehir tacirlerine darbe: Çok sayıda şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 8 şüpheli gözaltına alındı, belirlenen adreslerde 903 sentetik ecza hapı, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver