Yine CHP, yine hüsran! Lavanta şovu çalılıkla bitti
CHP'li Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, 'Ekolojik turizm yapacağız. Mis kokular eşliğinde vatandaşlar kahve keyfi yapacak.' diyerek 2 bin 500 metrekarelik alana binlerce lavanta fidesi diktirdi, ancak mart yerine ekimde dikilen lavantalar kurudu, alan çöplüğe döndü.
Haber Giriş Tarihi: 11.03.2026 11:12
Haber Güncellenme Tarihi: 11.03.2026 11:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'li belediyenin 'Lavanta kokulu Çatalca' projesi, martta yapılması gereken fide dikimi ekimde yapılınca hüsranla sonuçlandı.
İstanbul'da CHP'li Çatalca Belediyesi Kiptaş konutları bölgesinde 2 bin 500 metrekarelik alana lavanta tarlası projesi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Başkan Erhan Güzel'in katılımıyla binlerce lavanta fidesi tarlaya ekildi. Ancak aradan geçen zamanda mart ayında ekimi yapılması gereken lavantalar kurudu, tarla bakımsızlıktan çöplüğe dönüştü. Tabelası bile yıkılan lavanta tarlasında mis kokular yerine çöp kokuları yayılmaya başladı. Lavanta tarlası çorak bir araziye dönüştü.
Belediyenin sosyal medya sitesinden yayınlanan videolarda 2 bin 200 fidenin toprakla buluşturulduğu duyurulmuştu.
Başkan Güzel "Trakya topraklarında yaygınlaştırılması ve gençlere tarım bilinci aşılanması amacıyla örnek bir çalışma olacak. Önümüzdeki süreçte lavantalar burada renklenecek, Serilip serpilecek, Mis kokular eşliğinde Çatalcalılar kahve keyfi yapacak" demişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
AKŞAM Gazetesi
Çok Okunanlar