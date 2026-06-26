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Yeşilçam usta oyuncusu Kadir İnanır'dan acı haber
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Türk sinemasının önemli isimlerinden Kadir inanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.
77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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