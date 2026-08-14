Vize randevusu soruşturmasında 38 kişiye tutuklama talebi
Vize randevusu soruşturmasında 38 kişiye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vize randevusu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelilerden 38’inin tutuklanmasını, 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Şüpheliler hakkındaki karar, hakimlik sürecinin ardından netleşecek.
Haber Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:20
Haber Güncellenme Tarihi: 14.08.2026 18:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soruşturma, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişilerin bot ve yazılımlar kullanarak vize randevularını haksız şekilde ele geçirdiği ve daha sonra bu randevuları sattığı iddiası üzerine yürütülüyor.
Şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi
Soruşturma kapsamında salı sabahı düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 38’i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Üç şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Soruşturmanın odağında vize randevuları bulunuyor
Soruşturmanın odağında, vize başvurularında kullanılan randevu sistemlerine bot ve yazılımlar aracılığıyla erişildiği iddiası yer alıyor. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri randevuları vize danışmanlığı faaliyeti kapsamında sattıkları öne sürülüyor.
Adli süreç kapsamında hakimliğin 38 şüpheli hakkındaki tutuklama talepleri ile 3 şüpheliye yönelik adli kontrol talebini değerlendirmesi bekleniyor.
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Vize randevusu soruşturmasında 38 kişiye tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen vize randevusu soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Savcılık, şüphelilerden 38’inin tutuklanmasını, 3’ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Şüpheliler hakkındaki karar, hakimlik sürecinin ardından netleşecek.
Soruşturma, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren kişilerin bot ve yazılımlar kullanarak vize randevularını haksız şekilde ele geçirdiği ve daha sonra bu randevuları sattığı iddiası üzerine yürütülüyor.
Şüpheliler İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi
Soruşturma kapsamında salı sabahı düzenlenen operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 38’i hakkında tutuklama talebinde bulunuldu. Üç şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Soruşturmanın odağında vize randevuları bulunuyor
Soruşturmanın odağında, vize başvurularında kullanılan randevu sistemlerine bot ve yazılımlar aracılığıyla erişildiği iddiası yer alıyor. Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri randevuları vize danışmanlığı faaliyeti kapsamında sattıkları öne sürülüyor.
Adli süreç kapsamında hakimliğin 38 şüpheli hakkındaki tutuklama talepleri ile 3 şüpheliye yönelik adli kontrol talebini değerlendirmesi bekleniyor.
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