SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Ünlülere yönelik soruşturmada Simge Sağın'ın test sonucu çıktı

Ünlülere yönelik soruşturmada Simge Sağın sonucu çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı açıklandı.

Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:43
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 21:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Simge Sağın hakkında Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Yapılan incelemelerde Sağın’ın test sonuçlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi. Soruşturma sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyunda yakından takip edildiği görülüyor.

Soruşturma kapsamında alınan numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından analiz edilirken, hazırlanan rapor dosyaya eklendi. Raporun içeriğinde, yapılan testlerde herhangi bir yasaklı madde bulgusuna ulaşılmadığı bilgisi yer aldı.

Avukattan açıklama geldi

Simge Sağın’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, Adli Tıp bulgularının daha önce kamuoyuna yansıyan savunmalarla örtüştüğü ifade edildi. Açıklamada, sanatçının söz konusu iddialarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığının raporla teyit edildiği belirtildi.

Soruşturma süreci devam ediyor

Yürütülen soruşturma kapsamında diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver