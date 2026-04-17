Ünlülere yönelik soruşturmada Simge Sağın'ın test sonucu çıktı
Ünlülere yönelik soruşturmada Simge Sağın sonucu çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:43
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 21:46
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Simge Sağın hakkında Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Yapılan incelemelerde Sağın’ın test sonuçlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığı bildirildi. Soruşturma sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyunda yakından takip edildiği görülüyor.
Soruşturma kapsamında alınan numuneler Adli Tıp Kurumu tarafından analiz edilirken, hazırlanan rapor dosyaya eklendi. Raporun içeriğinde, yapılan testlerde herhangi bir yasaklı madde bulgusuna ulaşılmadığı bilgisi yer aldı.
Avukattan açıklama geldi
Simge Sağın’ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, Adli Tıp bulgularının daha önce kamuoyuna yansıyan savunmalarla örtüştüğü ifade edildi. Açıklamada, sanatçının söz konusu iddialarla herhangi bir bağlantısının bulunmadığının raporla teyit edildiği belirtildi.
Soruşturma süreci devam ediyor
Yürütülen soruşturma kapsamında diğer şüphelilere ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
