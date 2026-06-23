Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Daha önce İYİ Parti'den ayrılan ve 21 Ekim'de CHP'ye katılan Dikbayır, kararının parti tarihi, tabanı veya değerleriyle ilgili olmadığını belirtti. Açıklamada yer alan ifadeler, siyasi kulislerdeki değerlendirmelerin ardından dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 18:12
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dikbayır'ın istifası, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ihraç iddialarının ardından geldi. Açıklamanın ardından gözler, sürecin parti içindeki yansımalarına ve ilerleyen dönemde yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.
İstifa gerekçelerini paylaştı
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ümit Dikbayır, itirazının Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı veya değerlerine olmadığını ifade etti. Dikbayır, eleştirilerinin partide geçmişte üst düzey görevlerde bulunmuş bazı isimlerin tutumlarına yönelik olduğunu kaydetti.
Açıklamasında, Türkiye'nin akla, sükûnete ve sorumluluk duygusuna ihtiyaç duyduğunu belirten Dikbayır, partinin kişisel hesaplaşmaların aracı hâline getirilmesini kabul etmediğini söyledi.
Atatürk vurgusu yaptı
Dikbayır açıklamasında, “Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz” ifadelerine yer verdi. CHP'nin Türkiye için umut olması gereken bir siyasi yapı olduğunu belirten Dikbayır, partinin kutuplaşma ve siyasi çekişmelerin içine sürüklenmesini doğru bulmadığını dile getirdi.
Üyeliğini sonlandırdığını duyurdu
Açıklamasının sonunda Dikbayır, itirazının Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirdiğini düşündüğü kişilere yönelik olduğunu ifade etti. Bu gerekçelerle CHP üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
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Ümit Dikbayır CHP'den neden ayrıldığını açıkladı
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Daha önce İYİ Parti'den ayrılan ve 21 Ekim'de CHP'ye katılan Dikbayır, kararının parti tarihi, tabanı veya değerleriyle ilgili olmadığını belirtti. Açıklamada yer alan ifadeler, siyasi kulislerdeki değerlendirmelerin ardından dikkat çekti.
Dikbayır'ın istifası, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen ihraç iddialarının ardından geldi. Açıklamanın ardından gözler, sürecin parti içindeki yansımalarına ve ilerleyen dönemde yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.
İstifa gerekçelerini paylaştı
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ümit Dikbayır, itirazının Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı veya değerlerine olmadığını ifade etti. Dikbayır, eleştirilerinin partide geçmişte üst düzey görevlerde bulunmuş bazı isimlerin tutumlarına yönelik olduğunu kaydetti.
Açıklamasında, Türkiye'nin akla, sükûnete ve sorumluluk duygusuna ihtiyaç duyduğunu belirten Dikbayır, partinin kişisel hesaplaşmaların aracı hâline getirilmesini kabul etmediğini söyledi.
Atatürk vurgusu yaptı
Dikbayır açıklamasında, “Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz” ifadelerine yer verdi. CHP'nin Türkiye için umut olması gereken bir siyasi yapı olduğunu belirten Dikbayır, partinin kutuplaşma ve siyasi çekişmelerin içine sürüklenmesini doğru bulmadığını dile getirdi.
Üyeliğini sonlandırdığını duyurdu
Açıklamasının sonunda Dikbayır, itirazının Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, Cumhuriyet'in mirasını kendi siyasi varlığını sürdürmenin aracı hâline getirdiğini düşündüğü kişilere yönelik olduğunu ifade etti. Bu gerekçelerle CHP üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.
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