Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Birçok şehirde orman yangınları sürüyor
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Birçok şehirde orman yangınları sürüyor
Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Seydikemer, Yalova'nın Armutlu, Kütahya'nın Domaniç, Çanakkale'nin Ayvacık ile Balıkesir'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.07.2026 21:15
Haber Güncellenme Tarihi: 29.07.2026 21:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin birçok noktasında, özellikle Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Kütahya illerinde eş zamanlı orman yangınları baş gösterdi.
Şiddetli rüzgar, aşırı sıcak ve düşük nemin etkisiyle hızla yayılan alevlere karşı havadan ve karadan devasa bir operasyon yürütülüyor.
Antalya'nın Kumluca ve Kaş ilçeleri ile Muğla'nın Seydikemer bölgesindeki yangınlar ciddiyetini korurken; yerleşim yerlerinin tehdit edilmesi nedeniyle yüzlerce ev tahliye edildi, bazı konutlar yandı ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki hastalar güvenlik gerekçesiyle başka hastanelere nakledildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de yüzlerce vatandaş tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu Aydın, Bilecik, Kahramanmaraş ve Mersin gibi illerdeki yangınlar kontrol altına alınırken, diğer bölgelerde enerjisi düşürülen yangınları tamamen söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunarak vatandaşları yeni yangın risklerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye’nin ciğerleri yanıyor! Birçok şehirde orman yangınları sürüyor
Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Seydikemer, Yalova'nın Armutlu, Kütahya'nın Domaniç, Çanakkale'nin Ayvacık ile Balıkesir'in Gömeç ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Türkiye'nin birçok noktasında, özellikle Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Kütahya illerinde eş zamanlı orman yangınları baş gösterdi.
Şiddetli rüzgar, aşırı sıcak ve düşük nemin etkisiyle hızla yayılan alevlere karşı havadan ve karadan devasa bir operasyon yürütülüyor.
Antalya'nın Kumluca ve Kaş ilçeleri ile Muğla'nın Seydikemer bölgesindeki yangınlar ciddiyetini korurken; yerleşim yerlerinin tehdit edilmesi nedeniyle yüzlerce ev tahliye edildi, bazı konutlar yandı ve Seydikemer Devlet Hastanesi'ndeki hastalar güvenlik gerekçesiyle başka hastanelere nakledildi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde de yüzlerce vatandaş tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu Aydın, Bilecik, Kahramanmaraş ve Mersin gibi illerdeki yangınlar kontrol altına alınırken, diğer bölgelerde enerjisi düşürülen yangınları tamamen söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yetkililer, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunarak vatandaşları yeni yangın risklerine karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Çok Okunanlar