Türkiye, Lübnan için harekete geçti! Erdoğan açıkladı
Türkiye, Lübnan için harekete geçti! Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlanacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek" açıklamasını yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 30.07.2026 18:49
Haber Güncellenme Tarihi: 30.07.2026 19:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün Sayın Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin çatışma alanı olarak en fazla zarar gören bir ülke. Ortadoğu'da hedeflediğimiz barış, istikrar ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
Sayın Avn'ın girişimlerini takip ediyoruz. Ne tür katkılarda bulunabileceğimizi de değerlendirdik. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin arttırması için desteklerini sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı sürdüreceğiz. Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun sürmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.
"LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"
Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli. Bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlanacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. Cumhurbaşkanı Sayın Avn'a ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum.
Lübnan kardeş bir ülke. Ortadoğu'da istikrardan en fazla Lübnan görecek. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana 4 binden fazla kardeşimiz hayatını kaybetti.
Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen güney Lübnan için ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtmek isterim.
AVN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Lübnan'daki istikrar sadece Lübnan'ı ilgilendirmemektedir. Bu ziyaretim Türkiye-Lübnan ilişkileri için çok önemli. Son olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. UNIFIL içerisinde Türkiye'nin rolü çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı beni sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Lübnan dostluğu yaşasın.
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Türkiye, Lübnan için harekete geçti! Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlanacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Bugün Sayın Avn ile Lübnan'ın güneyinde süren İsrail işgalini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Dost ve kardeş Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürüyoruz. Lübnan uzun yıllardır bölgedeki bazı güçlerin çatışma alanı olarak en fazla zarar gören bir ülke. Ortadoğu'da hedeflediğimiz barış, istikrar ve işbirliği ortamından en fazla faydayı görecek ülkelerin başında Lübnan yer alıyor.
Sayın Avn'ın girişimlerini takip ediyoruz. Ne tür katkılarda bulunabileceğimizi de değerlendirdik. Lübnan'ın kurumsal kapasitesinin arttırması için desteklerini sürdüreceğiz. Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı sürdüreceğiz. Lübnan ile Suriye arasında gelişen diyaloğun sürmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.
"LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİNE DESTEĞİMİZ SÜRECEK"
Lübnan'ın güneyinde konuşlu BM gücü UNIFIL'in görev süresinin tamamlanması önemli. Bölgede güvenliğin desteklenmesi için başlanacak tüm girişimlerde Türkiye olarak yer almak istiyoruz. Lübnan Silahlı Kuvvetlerine desteğimiz de sürecek. Cumhurbaşkanı Sayın Avn'a ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum.
Lübnan kardeş bir ülke. Ortadoğu'da istikrardan en fazla Lübnan görecek. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana 4 binden fazla kardeşimiz hayatını kaybetti.
Türkiye ilk günden beri saldırılara en güçlü tepkiyi gösteren ülkelerden biri olmuştur. İsrail'in işlediği insanlık suçlarını gündemde tuttuk. İsrail saldırılarından yoğun şekilde etkilenen güney Lübnan için ülkemizin elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğunu belirtmek isterim.
AVN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Sayın Erdoğan vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir. Lübnan'daki istikrar sadece Lübnan'ı ilgilendirmemektedir. Bu ziyaretim Türkiye-Lübnan ilişkileri için çok önemli. Son olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı'na Lübnan'ın yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. UNIFIL içerisinde Türkiye'nin rolü çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı beni sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye-Lübnan dostluğu yaşasın.
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