Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultay'ın "mutlak butlan" nedeniyle geçersiz sayılmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderilen dosyada YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bireysel temyiz başvurusunun durumu, kararın kesinleşme süreci açısından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan gerekçesiyle geçersiz sayılmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını içeren dosya, kararın açıklanmasından 56 gün sonra temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderilmişti.
Temyiz başvuruları, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kendi adına ve CHP tüzel kişiliği adına avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Süreç devam ederken Özel'in CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurduğu belirtilmişti.
CHP temyiz başvurusundan çekildi
Yargıtay'daki inceleme sürecinde CHP tüzel kişiliği adına yapılan temyiz başvurusu geri çekildi. Böylece dosyada Özgür Özel tarafından yapılan temyiz başvurusunun durumu belirleyici hale geldi.
Özel'in de kendi adına yaptığı temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının kesinleşmesi gündeme gelecek.
Gözler Özgür Özel'in başvurusunda
CHP'nin başvurusunu geri çekmesinin ardından süreç, Özgür Özel'in temyiz başvurusuna ilişkin atacağı adıma odaklandı.
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CHP mutlak butlan temyiz başvurusunu geri çekti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 38. Olağan Kurultay'ın "mutlak butlan" nedeniyle geçersiz sayılmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu geri çekti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderilen dosyada YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bireysel temyiz başvurusunun durumu, kararın kesinleşme süreci açısından takip edilecek.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan gerekçesiyle geçersiz sayılmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararını içeren dosya, kararın açıklanmasından 56 gün sonra temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesine gönderilmişti.
Temyiz başvuruları, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kendi adına ve CHP tüzel kişiliği adına avukatlar aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Süreç devam ederken Özel'in CHP'den istifa ederek YENİ Parti'yi kurduğu belirtilmişti.
CHP temyiz başvurusundan çekildi
Yargıtay'daki inceleme sürecinde CHP tüzel kişiliği adına yapılan temyiz başvurusu geri çekildi. Böylece dosyada Özgür Özel tarafından yapılan temyiz başvurusunun durumu belirleyici hale geldi.
Özel'in de kendi adına yaptığı temyiz başvurusunu geri çekmesi halinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin kararının kesinleşmesi gündeme gelecek.
Gözler Özgür Özel'in başvurusunda
CHP'nin başvurusunu geri çekmesinin ardından süreç, Özgür Özel'in temyiz başvurusuna ilişkin atacağı adıma odaklandı.
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