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  • Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 3. dalga! 11 şirkete kayyum atandı

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 3. dalga! 11 şirkete kayyum atandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü 3. dalga operasyon kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atandı.

Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:18
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 10:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında 3. dalga! 11 şirkete kayyum atandı

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 3. dalga operasyonda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3. dalga operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, ayrıca 11 şirket ile 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği öğrenildi.

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