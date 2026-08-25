Cem Küçük soruşturmasında 5 milyon TL detayı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmada mali para hareketleri incelemeye alındı. MASAK'tan temin edilen 2019-2026 dönemine ait bankacılık verileri üzerinden KOM tarafından hazırlanan analiz raporunda, Küçük'ün hesaplarına giren 35 milyon 132 bin 656 TL'nin 5 milyon 9 bin 300 TL'lik bölümüne ilişkin işlemler "izaha muhtaç şüpheli işlem" olarak değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 21:17
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 21:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rapora göre Küçük'ün kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra 2019-2026 döneminde hesaplarına 35 milyon 132 bin 656 TL para girişi gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplardan 7 milyon 52 bin 951 TL para çıkışı kaydedilirken, son 1,5 yıldaki para girişinin 20,5 milyon TL olduğu belirtildi.
Toplam para girişinin 14 milyon 474 bin 332 TL'sinin mevduat getirisi veya kredilerden oluştuğu kaydedildi. Çeşitli basın kuruluşlarından elde edilen maaş ve telif gelirlerinin ise 8 milyon 844 bin 46 TL olduğu tespit edildi.
KOM analizinde 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 TL, işlem açıklamaları ve özellikleri nedeniyle ayrıca incelemeye alındı. Raporda söz konusu transferlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
1,1 milyon TL'lik transfer incelendi
Raporda öne çıkan işlemlerden biri 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Aytaç Havar tarafından saat 12.05'te "Elden Alınan İade" açıklamasıyla Küçük'ün hesabına 1 milyon 100 bin TL gönderildiği belirtildi.
Bu tutarın 1 milyon TL'sinin saat 13.39'da "Sermaye Avansı" açıklamasıyla Euro Yatırım Holding AŞ'ye aktarıldığı kaydedildi. KOM raporunda Havar'ın Euro Yatırım Holding'in tahsisli sermaye artırımı işleminde adı geçen kişiler arasında bulunduğu belirtildi.
Raporda, para girişinin ardından gerçekleştirilen transfer nedeniyle Küçük'ün Havar'a ait paranın şirkete aktarılmasında aracılık ettiği yönünde değerlendirme yapıldı. Bu tespit soruşturma dosyasındaki mali inceleme kapsamında yer aldı.
Murat Sur'dan 23 ayrı işlem
Rapora göre Murat Sur tarafından Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında Küçük'ün hesabına 23 ayrı işlemle toplam 910 bin TL gönderildi. Transferlerde herhangi bir işlem açıklamasının bulunmadığı belirtildi.
İşlem başına ortalama tutarın yaklaşık 40 bin TL olduğu ve ödemelerin genel olarak ayda iki kez gerçekleştirildiği kaydedildi.
Aynı soruşturmanın şüphelileri arasında bulunan Tahir Sarıkaya'dan ise 30 ayrı işlemde toplam 616 bin 800 TL geldiği belirtildi. KOM raporunda açıklama bulunmayan bu para hareketleri de incelenen transferler arasında gösterildi.
İsmail Çanak'tan 315 bin TL transfer
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen İsmail Çanak'ın Küçük'e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin TL gönderdiği rapora yansıdı. İşlem açıklamalarında çoğunlukla "elden alınan borç ödemesi" benzeri ifadelerin bulunduğu kaydedildi.
Mustafa Erdem'den ise 13 ayrı işlemde toplam 244 bin 500 TL geldiği tespit edildi. Raporda Erdem'in çalışma kaydının "garson" olduğu belirtilirken, açıklama içermeyen tek yönlü transferlerin SGK çalışma kaydıyla uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Para transferleri ve yayınlar birlikte incelendi
KOM analizinde Küçük'ün hesabına para gönderen bazı kişiler ile yayın faaliyetleri arasındaki bağlantılar da değerlendirildi. Rapora göre Selim İnşaat'ın sahibi Seyfettin Selim'in asistanı olarak kaydedilen İrem Turan'dan Küçük'ün hesabına 50 bin TL gönderildi.
Raporda Küçük'ün Seyfettin Selim lehine yayın yaptığı belirtilerek, 50 bin TL'lik transferin "haber karşılığı yapılan ödeme" olduğu yönünde değerlendirmeye yer verildi. Seyfettin Selim'den de Küçük'e toplam 30 bin TL aktarıldığı kaydedildi ve bu transferin yayınlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.
Demand İnşaat'ta şoför olarak çalışma kayıtları bulunduğu belirtilen Serdar Cömert'ten 40 bin TL, Erdinç Uluocak'tan ise 30 bin TL gönderildiği tespit edildi. Raporda bu transferlerle birlikte Küçük'ün 13 Ağustos 2025 tarihinde Atalay Demirbaş hakkında yaptığı yayın da inceleme kapsamında ele alındı.
Serdar Özyurt'tan 115 bin TL geldi
Raporda Serdar Özyurt tarafından Küçük'e üç ayrı işlemde toplam 115 bin TL gönderildiği belirtildi. KOM'un açık kaynak incelemesinde Özyurt'un Forbes dergisinin ABD'de yayımlanan Ağustos/Eylül 2023 sayısına kapak olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
Söz konusu haberlerin Küçük tarafından ulusal basında gündeme getirildiği de raporda yer aldı. Özyurt'un aynı soruşturmadaki Tahir Sarıkaya'ya da para göndermesi ortak mali bağlantılar kapsamında incelendi.
Ortak para gönderen kişiler raporda yer aldı
KOM raporunda Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'nın hesaplarına para gönderen ortak kişiler ayrıca değerlendirildi. Buna göre İsmail Çanak'ın Küçük'e 315 bin TL, Sarıkaya'ya 4 milyon 537 bin 782 TL gönderdiği belirtildi.
Serdar Özyurt'un Küçük'e 115 bin TL, Sarıkaya'ya 4 milyon 541 bin 100 TL; Emine Eke'nin Küçük'e 50 bin TL, Sarıkaya'ya 1 milyon 42 bin TL aktardığı kaydedildi.
Sabri Akın'ın Küçük'e 142 bin 500 TL ve Sarıkaya'ya 300 bin TL, Güntay Irmak'ın ise Küçük'e 38 bin TL ve Sarıkaya'ya 357 bin 300 TL gönderdiği belirtildi. Bu işlemler raporda "diğer şüpheliler ile ortak hareketler" kapsamında ele alındı.
Eski ortaklıktan 450 bin TL transfer
Küçük'ün geçmişte hissedarı olduğu Fil Ayakkabı Aksesuar Dış Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleştirilen para hareketleri de raporda yer aldı. Küçük'ün 2023 yılında şirketteki payını devrederek ortaklıktan ayrıldığı belirtildi.
Buna karşın şirketten 2025 yılında iki ayrı işlemle toplam 450 bin TL aldığı tespit edildi. Ortaklığın sona ermesinden yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşen transferler incelenen para girişleri arasına alındı.
Kesin mali sonuç için bilirkişi incelemesi
KOM raporunun sonuç bölümünde Aytaç Havar, Murat Sur, Tahir Sarıkaya, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ile diğer kişi ve şirketlerden gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 TL'lik işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
Raporda bulguların MASAK'tan temin edilen ham bankacılık verilerinin KOM tarafından analiz edilmesiyle oluşturulduğu belirtildi. Kesin mali sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesinin ardından ulaşılabileceği özellikle kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Cem Küçük soruşturmasında 5 milyon TL detayı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmada mali para hareketleri incelemeye alındı. MASAK'tan temin edilen 2019-2026 dönemine ait bankacılık verileri üzerinden KOM tarafından hazırlanan analiz raporunda, Küçük'ün hesaplarına giren 35 milyon 132 bin 656 TL'nin 5 milyon 9 bin 300 TL'lik bölümüne ilişkin işlemler "izaha muhtaç şüpheli işlem" olarak değerlendirildi.
Rapora göre Küçük'ün kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra 2019-2026 döneminde hesaplarına 35 milyon 132 bin 656 TL para girişi gerçekleşti. Aynı dönemde hesaplardan 7 milyon 52 bin 951 TL para çıkışı kaydedilirken, son 1,5 yıldaki para girişinin 20,5 milyon TL olduğu belirtildi.
Toplam para girişinin 14 milyon 474 bin 332 TL'sinin mevduat getirisi veya kredilerden oluştuğu kaydedildi. Çeşitli basın kuruluşlarından elde edilen maaş ve telif gelirlerinin ise 8 milyon 844 bin 46 TL olduğu tespit edildi.
KOM analizinde 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 TL, işlem açıklamaları ve özellikleri nedeniyle ayrıca incelemeye alındı. Raporda söz konusu transferlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
1,1 milyon TL'lik transfer incelendi
Raporda öne çıkan işlemlerden biri 1 Aralık 2025 tarihinde gerçekleşti. Aytaç Havar tarafından saat 12.05'te "Elden Alınan İade" açıklamasıyla Küçük'ün hesabına 1 milyon 100 bin TL gönderildiği belirtildi.
Bu tutarın 1 milyon TL'sinin saat 13.39'da "Sermaye Avansı" açıklamasıyla Euro Yatırım Holding AŞ'ye aktarıldığı kaydedildi. KOM raporunda Havar'ın Euro Yatırım Holding'in tahsisli sermaye artırımı işleminde adı geçen kişiler arasında bulunduğu belirtildi.
Raporda, para girişinin ardından gerçekleştirilen transfer nedeniyle Küçük'ün Havar'a ait paranın şirkete aktarılmasında aracılık ettiği yönünde değerlendirme yapıldı. Bu tespit soruşturma dosyasındaki mali inceleme kapsamında yer aldı.
Murat Sur'dan 23 ayrı işlem
Rapora göre Murat Sur tarafından Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında Küçük'ün hesabına 23 ayrı işlemle toplam 910 bin TL gönderildi. Transferlerde herhangi bir işlem açıklamasının bulunmadığı belirtildi.
İşlem başına ortalama tutarın yaklaşık 40 bin TL olduğu ve ödemelerin genel olarak ayda iki kez gerçekleştirildiği kaydedildi.
Aynı soruşturmanın şüphelileri arasında bulunan Tahir Sarıkaya'dan ise 30 ayrı işlemde toplam 616 bin 800 TL geldiği belirtildi. KOM raporunda açıklama bulunmayan bu para hareketleri de incelenen transferler arasında gösterildi.
İsmail Çanak'tan 315 bin TL transfer
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen İsmail Çanak'ın Küçük'e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin TL gönderdiği rapora yansıdı. İşlem açıklamalarında çoğunlukla "elden alınan borç ödemesi" benzeri ifadelerin bulunduğu kaydedildi.
Mustafa Erdem'den ise 13 ayrı işlemde toplam 244 bin 500 TL geldiği tespit edildi. Raporda Erdem'in çalışma kaydının "garson" olduğu belirtilirken, açıklama içermeyen tek yönlü transferlerin SGK çalışma kaydıyla uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Para transferleri ve yayınlar birlikte incelendi
KOM analizinde Küçük'ün hesabına para gönderen bazı kişiler ile yayın faaliyetleri arasındaki bağlantılar da değerlendirildi. Rapora göre Selim İnşaat'ın sahibi Seyfettin Selim'in asistanı olarak kaydedilen İrem Turan'dan Küçük'ün hesabına 50 bin TL gönderildi.
Raporda Küçük'ün Seyfettin Selim lehine yayın yaptığı belirtilerek, 50 bin TL'lik transferin "haber karşılığı yapılan ödeme" olduğu yönünde değerlendirmeye yer verildi. Seyfettin Selim'den de Küçük'e toplam 30 bin TL aktarıldığı kaydedildi ve bu transferin yayınlarla bağlantılı olabileceği değerlendirildi.
Demand İnşaat'ta şoför olarak çalışma kayıtları bulunduğu belirtilen Serdar Cömert'ten 40 bin TL, Erdinç Uluocak'tan ise 30 bin TL gönderildiği tespit edildi. Raporda bu transferlerle birlikte Küçük'ün 13 Ağustos 2025 tarihinde Atalay Demirbaş hakkında yaptığı yayın da inceleme kapsamında ele alındı.
Serdar Özyurt'tan 115 bin TL geldi
Raporda Serdar Özyurt tarafından Küçük'e üç ayrı işlemde toplam 115 bin TL gönderildiği belirtildi. KOM'un açık kaynak incelemesinde Özyurt'un Forbes dergisinin ABD'de yayımlanan Ağustos/Eylül 2023 sayısına kapak olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı kaydedildi.
Söz konusu haberlerin Küçük tarafından ulusal basında gündeme getirildiği de raporda yer aldı. Özyurt'un aynı soruşturmadaki Tahir Sarıkaya'ya da para göndermesi ortak mali bağlantılar kapsamında incelendi.
Ortak para gönderen kişiler raporda yer aldı
KOM raporunda Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya'nın hesaplarına para gönderen ortak kişiler ayrıca değerlendirildi. Buna göre İsmail Çanak'ın Küçük'e 315 bin TL, Sarıkaya'ya 4 milyon 537 bin 782 TL gönderdiği belirtildi.
Serdar Özyurt'un Küçük'e 115 bin TL, Sarıkaya'ya 4 milyon 541 bin 100 TL; Emine Eke'nin Küçük'e 50 bin TL, Sarıkaya'ya 1 milyon 42 bin TL aktardığı kaydedildi.
Sabri Akın'ın Küçük'e 142 bin 500 TL ve Sarıkaya'ya 300 bin TL, Güntay Irmak'ın ise Küçük'e 38 bin TL ve Sarıkaya'ya 357 bin 300 TL gönderdiği belirtildi. Bu işlemler raporda "diğer şüpheliler ile ortak hareketler" kapsamında ele alındı.
Eski ortaklıktan 450 bin TL transfer
Küçük'ün geçmişte hissedarı olduğu Fil Ayakkabı Aksesuar Dış Ticaret Limited Şirketi ile gerçekleştirilen para hareketleri de raporda yer aldı. Küçük'ün 2023 yılında şirketteki payını devrederek ortaklıktan ayrıldığı belirtildi.
Buna karşın şirketten 2025 yılında iki ayrı işlemle toplam 450 bin TL aldığı tespit edildi. Ortaklığın sona ermesinden yaklaşık iki yıl sonra gerçekleşen transferler incelenen para girişleri arasına alındı.
Kesin mali sonuç için bilirkişi incelemesi
KOM raporunun sonuç bölümünde Aytaç Havar, Murat Sur, Tahir Sarıkaya, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ile diğer kişi ve şirketlerden gelen toplam 5 milyon 9 bin 300 TL'lik işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve mali profille uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.
Raporda bulguların MASAK'tan temin edilen ham bankacılık verilerinin KOM tarafından analiz edilmesiyle oluşturulduğu belirtildi. Kesin mali sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesinin ardından ulaşılabileceği özellikle kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması sürüyor.
Çok Okunanlar