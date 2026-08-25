Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Terörsüz Türkiye" için yeni çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Terörsüz Türkiye" için yeni çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, toplantıda dış politika, ticaret, güvenlik, ekonomik gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığını belirterek, sürece siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin destek verilmesi çağrısı yaptı. Önümüzdeki dönemde sürece ilişkin atılacak adımlar ve siyasi aktörlerin yaklaşımı gündemdeki başlıklar arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 20:49
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 20:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, kabine toplantılarının Ahlat'ta geleneksel hale geldiğini belirterek dış politika, ticaret, güvenlik ve Terörsüz Türkiye sürecinin istişare edildiğini söyledi.
Erdoğan, çevre ülkelerde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmaya çalıştıklarını ifade etti. İstihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında belirlenen hedeflere bağlı kalmayı sürdürdüklerini kaydetti.
Terörsüz Türkiye sürecine Meclis vurgusu
Erdoğan, TBMM'de önceki hafta 467 oyla kabul edildiğini belirttiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin düzenlemeye dikkat çekti. Düzenlemeye destek veren milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, ortaya çıkan uzlaşının Terörsüz Türkiye sürecine güç kazandırdığını ifade etti.
Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak bir zeminde buluşmasını önemli gördüklerini belirten Erdoğan, siyasi hesaplar yerine ülke ve millet merkezli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan’dan siyasi kesimlere çağrı
Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini belirten Erdoğan, milletin hassasiyetlerini etkileyebilecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasını istedi. Sürecin yalnızca iktidarın veya siyasi ittifakların meselesi olmadığını söyleyen Erdoğan, konuyu devlet ve toplum açısından ortak bir mesele olarak tanımladı.
Erdoğan, “Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehit ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim.” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerine de çağrıda bulunan Erdoğan, sürece katkı sunmalarını beklediklerini bildirdi. Sorumluluk makamında bulunan siyasi aktörlerin TBMM'de 467 kabul oyuyla ortaya çıkan iradeyi dikkate alması gerektiğini ifade etti.
Bölgesel barış ve dış politika mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasında bölgesel barış ve istikrar hedefinin sürdürüleceğini belirtti. Türkiye'nin ulusal çıkarlarından ve ilkelerinden taviz vermeyeceğini söyleyen Erdoğan, bölgedeki ülkelere yönelik politikaların bu çerçevede devam edeceğini kaydetti.
Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Körfez, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya'yı kapsayan geniş coğrafyada barış, adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesini amaçladıklarını belirten Erdoğan, “Kimse bize rota ve sınır çizemez.” dedi.
Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirme
Kabine toplantısı sonrasında ekonomik gündeme de değinen Erdoğan, hükümetin istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarındaki hedeflerini sürdürdüğünü söyledi. Kamu kaynaklarının korunmasına yönelik yaklaşımın devam ettiğini belirten Erdoğan, bölgesel gelişmelerin ekonomik etkilerini de değerlendirdi.
Erdoğan, İran-Amerika geriliminin etkilerinin azalmasıyla bunun günlük yaşam, çarşı ve pazardaki yansımalarının daha belirgin görülebileceğini ifade etti. Hükümetin mevcut koşullarda kalkınma ve refah hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Terörsüz Türkiye" için yeni çağrı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, toplantıda dış politika, ticaret, güvenlik, ekonomik gelişmeler ve Terörsüz Türkiye sürecinin ele alındığını belirterek, sürece siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin destek verilmesi çağrısı yaptı. Önümüzdeki dönemde sürece ilişkin atılacak adımlar ve siyasi aktörlerin yaklaşımı gündemdeki başlıklar arasında yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ahlat'ta gerçekleştirilen kabine toplantısında Türkiye'nin iç ve dış gündemindeki gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, kabine toplantılarının Ahlat'ta geleneksel hale geldiğini belirterek dış politika, ticaret, güvenlik ve Terörsüz Türkiye sürecinin istişare edildiğini söyledi.
Erdoğan, çevre ülkelerde yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye'yi kalkınma ve refah rotasında tutmaya çalıştıklarını ifade etti. İstihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarında belirlenen hedeflere bağlı kalmayı sürdürdüklerini kaydetti.
Terörsüz Türkiye sürecine Meclis vurgusu
Erdoğan, TBMM'de önceki hafta 467 oyla kabul edildiğini belirttiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin düzenlemeye dikkat çekti. Düzenlemeye destek veren milletvekillerine teşekkür eden Erdoğan, ortaya çıkan uzlaşının Terörsüz Türkiye sürecine güç kazandırdığını ifade etti.
Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin Türkiye'nin geleceğine ilişkin ortak bir zeminde buluşmasını önemli gördüklerini belirten Erdoğan, siyasi hesaplar yerine ülke ve millet merkezli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini söyledi.
Erdoğan’dan siyasi kesimlere çağrı
Terörsüz Türkiye sürecinde dikkatli bir dil kullanılması gerektiğini belirten Erdoğan, milletin hassasiyetlerini etkileyebilecek söylem ve eylemlerden kaçınılmasını istedi. Sürecin yalnızca iktidarın veya siyasi ittifakların meselesi olmadığını söyleyen Erdoğan, konuyu devlet ve toplum açısından ortak bir mesele olarak tanımladı.
Erdoğan, “Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehit ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim.” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerine de çağrıda bulunan Erdoğan, sürece katkı sunmalarını beklediklerini bildirdi. Sorumluluk makamında bulunan siyasi aktörlerin TBMM'de 467 kabul oyuyla ortaya çıkan iradeyi dikkate alması gerektiğini ifade etti.
Bölgesel barış ve dış politika mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasında bölgesel barış ve istikrar hedefinin sürdürüleceğini belirtti. Türkiye'nin ulusal çıkarlarından ve ilkelerinden taviz vermeyeceğini söyleyen Erdoğan, bölgedeki ülkelere yönelik politikaların bu çerçevede devam edeceğini kaydetti.
Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Körfez, Afrika, Balkanlar ve Kafkasya'yı kapsayan geniş coğrafyada barış, adalet, güvenlik ve refahın tesis edilmesini amaçladıklarını belirten Erdoğan, “Kimse bize rota ve sınır çizemez.” dedi.
Ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirme
Kabine toplantısı sonrasında ekonomik gündeme de değinen Erdoğan, hükümetin istihdam, ihracat, tarım ve turizm alanlarındaki hedeflerini sürdürdüğünü söyledi. Kamu kaynaklarının korunmasına yönelik yaklaşımın devam ettiğini belirten Erdoğan, bölgesel gelişmelerin ekonomik etkilerini de değerlendirdi.
Erdoğan, İran-Amerika geriliminin etkilerinin azalmasıyla bunun günlük yaşam, çarşı ve pazardaki yansımalarının daha belirgin görülebileceğini ifade etti. Hükümetin mevcut koşullarda kalkınma ve refah hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
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