İmamoğlu davasında 1 milyon euroluk soru! Savcılıktan Hasan İmamoğlu için dikkat çeken talep
İmamoğlu davasında 1 milyon euroluk soru! Savcılıktan Hasan İmamoğlu için dikkat çeken talep
İmamoğlu davasının 5’inci gününde savcılık, Tuncay Yılmaz’ın ifadesinde geçen 1 milyon euroluk para teslimini Hasan İmamoğlu’na sordu. İmamoğlu’nun yanıtının ardından savcılık, “aklama” suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 14:33
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 14:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasına 5’inci gününde devam edildi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun babası, tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı.
Hasan İmamoğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek ticari geçmişine ve hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Haram yememek, yedirmemek”
Savunmasında suçlamaları reddeden Hasan İmamoğlu, “Benim bu hayatta dikkat ettiğim iki şey var; haram yememek, yedirmemek. Ben, çocuklarıma da bunu öğrettim” dedi.
Kendisinin Ekrem İmamoğlu’nun babası olması nedeniyle yargılandığını savunan Hasan İmamoğlu, ticari faaliyetlerini yaşının ilerlemesi nedeniyle Tuncay Yılmaz’a devrettiğini söyledi.
İddianamede üç daire aldığı yönündeki iddiaya da değinen İmamoğlu, “Benim 3’ten fazla dairem var. Daire alıp satmak suç mu?” ifadelerini kullandı.
Duruşmada 1 milyon euro sorusu
Savunma sırasında Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın ifadesinde yer alan 1 milyon euroluk para teslimine ilişkin Hasan İmamoğlu’na soru yöneltti.
Hasan İmamoğlu ise söz konusu parayla ilgili, “Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır” yanıtını verdi.
Bu yanıtın ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuncay Yılmaz’a teslim edildiği belirtilen 1 milyon euronun kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında “aklama” suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
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İmamoğlu davasında 1 milyon euroluk soru! Savcılıktan Hasan İmamoğlu için dikkat çeken talep
İmamoğlu davasının 5’inci gününde savcılık, Tuncay Yılmaz’ın ifadesinde geçen 1 milyon euroluk para teslimini Hasan İmamoğlu’na sordu. İmamoğlu’nun yanıtının ardından savcılık, “aklama” suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının ikinci duruşmasına 5’inci gününde devam edildi. Duruşmada Ekrem İmamoğlu’nun babası, tutuksuz sanık Hasan İmamoğlu savunma yaptı.
Hasan İmamoğlu, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek ticari geçmişine ve hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Haram yememek, yedirmemek”
Savunmasında suçlamaları reddeden Hasan İmamoğlu, “Benim bu hayatta dikkat ettiğim iki şey var; haram yememek, yedirmemek. Ben, çocuklarıma da bunu öğrettim” dedi.
Kendisinin Ekrem İmamoğlu’nun babası olması nedeniyle yargılandığını savunan Hasan İmamoğlu, ticari faaliyetlerini yaşının ilerlemesi nedeniyle Tuncay Yılmaz’a devrettiğini söyledi.
İddianamede üç daire aldığı yönündeki iddiaya da değinen İmamoğlu, “Benim 3’ten fazla dairem var. Daire alıp satmak suç mu?” ifadelerini kullandı.
Duruşmada 1 milyon euro sorusu
Savunma sırasında Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz’ın ifadesinde yer alan 1 milyon euroluk para teslimine ilişkin Hasan İmamoğlu’na soru yöneltti.
Hasan İmamoğlu ise söz konusu parayla ilgili, “Ben incelemedim ama muhakkak muhasebe kaydı vardır” yanıtını verdi.
Bu yanıtın ardından Cumhuriyet Savcısı, Tuncay Yılmaz’a teslim edildiği belirtilen 1 milyon euronun kaynağının belirsiz olduğu gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında “aklama” suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.
Duruşmaya 1 saat ara verildi.
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