Yunan bakandan küstah sözler! Aklınca Türkiye'yi hedef almaya kalktı
Yunan bakandan küstah sözler! Aklınca Türkiye'yi hedef almaya kalktı
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan şimdide F-35'leri öne sürerek provokasyona kalkıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 'sahada karşılık veririz' ve 'bütün seçenekler menüsü elimizde' ifadeleriyle Türkiye'yi hedef alan skandal ifadeler kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:38
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 13:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, katıldığı OPEN TV'ye Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerine karşılık vereceklerini ileri süren Yerapetritis, "Gereken bütün önlemleri alacağız. Provokasyonlara karşılık vereceğiz ve güçlü bir konumdan karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Yerapetritis'e, Türkiye ile denizde yaşanabilecek olası bir karşı karşıya gelme durumunda Yunanistan'ın ne yapacağı soruldu.
Yunan bakan, Atina'nın gerektiğinde askeri unsurlarını devreye sokabileceğini belirterek, "Yunanistan'ın gerekli yerlere fırkateyn ve F-16 gönderebildiğini gösterdik" dedi.
Yerapetritis, gerek görülmesi halinde F-16'ların ve fırkateynlerin sahada görev alabileceğini de söyledi.
KÜSTAH F-35 TEHDİDİ
Yunan bakan, Atina'nın önümüzdeki dönemde F-35 savaş uçaklarına da sahip olacağını hatırlatarak Türkiye'ye karşı provokatif bir dil kullandı.
Yerapetritis, Atina'nın F-35 programına dahil olduğunu vurgulayarak, "Gelecek yıldan itibaren F-35 uçaklarını da havalandırırız" diyerek gerilimi tırmandıran ifadeler kullandı.
ATİNA GERMEYE ÇALIŞIYOR
Yerapetritis'in açıklamalarındaki en sert ifadelerden biri de "sahada karşılık verme" vurgusu oldu.
Yunanistan'ın egemenlik haklarını "tam olarak kullanacağını" savunan Yerapetritis, özellikle Kaşot Adası çevresinde araştırma faaliyetleri veya kablo döşeme çalışmaları üzerinden yaşanabilecek bir gerilimde Atina'nın geri adım atmayacağını ileri sürdü. Yunan Bakan, "Yunanistan artık seyretmiyor, harekete geçiyor" iddiasında bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis
"BÜTÜN SEÇENEKLER MENÜSÜ ELİMİZDE"
Yerapetritis, Yunanistan'ın dış politikada kullanabileceği "bütün bir seçenekler menüsüne" sahip olduğunu öne sürdü.
BİR YANDAN "KANALLAR AÇIK" MESAJI
Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarına rağmen Yerapetritis, Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulacağını da belirtti. "Her komşuyla iletişim kurma görevimiz var" diyen Yunan bakan, Türkiye ile görüşmelerin devam edeceğini söyledi.
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Yunan bakandan küstah sözler! Aklınca Türkiye'yi hedef almaya kalktı
Türkiye karşısında çaresiz kalan Yunanistan şimdide F-35'leri öne sürerek provokasyona kalkıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, 'sahada karşılık veririz' ve 'bütün seçenekler menüsü elimizde' ifadeleriyle Türkiye'yi hedef alan skandal ifadeler kullandı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, katıldığı OPEN TV'ye Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki hamlelerine karşılık vereceklerini ileri süren Yerapetritis, "Gereken bütün önlemleri alacağız. Provokasyonlara karşılık vereceğiz ve güçlü bir konumdan karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Yerapetritis'e, Türkiye ile denizde yaşanabilecek olası bir karşı karşıya gelme durumunda Yunanistan'ın ne yapacağı soruldu.
Yunan bakan, Atina'nın gerektiğinde askeri unsurlarını devreye sokabileceğini belirterek, "Yunanistan'ın gerekli yerlere fırkateyn ve F-16 gönderebildiğini gösterdik" dedi.
Yerapetritis, gerek görülmesi halinde F-16'ların ve fırkateynlerin sahada görev alabileceğini de söyledi.
KÜSTAH F-35 TEHDİDİ
Yunan bakan, Atina'nın önümüzdeki dönemde F-35 savaş uçaklarına da sahip olacağını hatırlatarak Türkiye'ye karşı provokatif bir dil kullandı.
Yerapetritis, Atina'nın F-35 programına dahil olduğunu vurgulayarak, "Gelecek yıldan itibaren F-35 uçaklarını da havalandırırız" diyerek gerilimi tırmandıran ifadeler kullandı.
ATİNA GERMEYE ÇALIŞIYOR
Yerapetritis'in açıklamalarındaki en sert ifadelerden biri de "sahada karşılık verme" vurgusu oldu.
Yunanistan'ın egemenlik haklarını "tam olarak kullanacağını" savunan Yerapetritis, özellikle Kaşot Adası çevresinde araştırma faaliyetleri veya kablo döşeme çalışmaları üzerinden yaşanabilecek bir gerilimde Atina'nın geri adım atmayacağını ileri sürdü. Yunan Bakan, "Yunanistan artık seyretmiyor, harekete geçiyor" iddiasında bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis
"BÜTÜN SEÇENEKLER MENÜSÜ ELİMİZDE"
Yerapetritis, Yunanistan'ın dış politikada kullanabileceği "bütün bir seçenekler menüsüne" sahip olduğunu öne sürdü.
BİR YANDAN "KANALLAR AÇIK" MESAJI
Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarına rağmen Yerapetritis, Ankara ile iletişim kanallarının açık tutulacağını da belirtti. "Her komşuyla iletişim kurma görevimiz var" diyen Yunan bakan, Türkiye ile görüşmelerin devam edeceğini söyledi.
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