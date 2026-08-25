İBB Davası'nda 69. gün... Ertan Yıldız mahkemede para sistemini tek tek anlattı
İBB Davası'nda 69. gün... Ertan Yıldız mahkemede para sistemini tek tek anlattı
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davası, 69. duruşma gününde tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ertan Yıldız, İmamoğlu davasındaki ifadesinde belediye iştirakleri, ihaleler, komisyon iddiaları ve 10 milyon dolarlık ödeme görüşmesini anlattı.
Haber Giriş Tarihi: 25.08.2026 19:31
Haber Güncellenme Tarihi: 25.08.2026 19:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İmamoğlu davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ertan Yıldız, mahkemedeki ifadesinde belediye iştirakleri, reklam ve metro ihaleleri, Boğaziçi İmar ile Cebeci hafriyat sahasına ilişkin iddialarını anlattı. Yıldız, daha önce savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirtirken, duruşmada 10 milyon dolarlık ödeme görüşmesine ilişkin de beyanda bulundu.
Önceki ifadelerini doğruladı
Mahkeme başkanının 6 Mayıs, 20 Mayıs, 17 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Ağustos 2025 tarihlerinde etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri hatırlatması üzerine Yıldız, önceki beyanlarının arkasında olduğunu söyledi.
Yıldız, “Tamamıyla doğrudur Sayın Başkan. Belki yanlış hatırladığım çok ufak şeyler olabilir ama doğrudur, arkasındayım” ifadelerini kullandı. Ardından savcının soruları üzerine belediye iştirakleri ve ihale süreçlerine ilişkin iddialarını aktardı.
Medya AŞ için kapalı devre sistem ifadesi
Yıldız, Medya AŞ ve Kültür AŞ ile ilgili anlatımında Murat Ongun'un organizasyon içerisinde bu şirketlerle doğrudan bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Medya AŞ'deki karar mekanizmasını “kapalı devre sistem” olarak nitelendirdi.
İfadesine göre Medya AŞ'ye ilişkin toplantılara Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın katılıyor, ihaleler ile reklam mecraları burada görüşülüyordu.
Yıldız, Fatih Keleş'in daha sonra toplantılardan çekildiğini ve kendisine Murat Ongun'u kastederek, “Murat aslında bu işleri çok bilmiyor ama ne yapayım, başkan böyle istiyor. Ben artık Medya AŞ ile ilgilenmiyorum” dediğini öne sürdü.
Fatih Keleş'in resmî görevini açıkladı
Savcının Fatih Keleş'in söz konusu süreçlerde resmî sıfatının bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna Yıldız, Keleş'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve bunun dışında belediyede resmî görevinin bulunmadığını söyledi.
Emrah Bağdatlı'nın da belediyede resmî görevi olmadığını belirten Yıldız, Bağdatlı'yı Murat Ongun'un yanında sürekli gördüğünü ifade etti. Yıldız ayrıca Bağdatlı'nın belediyeyle iş yapan bir firmanın sahibi olduğunu bildiğini söyledi.
Bebek Otel'deki yüzde 10 görüşmesini anlattı
Yıldız'ın ifadesinde Bebek Otel'de gerçekleştirildiğini söylediği toplantı da yer aldı. Yıldız; Murat İlbak, Fatih Keleş, Murat Ongun ve başka bir kişinin bulunduğu kahvaltıda belediyenin reklam alanlarına ilişkin ihalenin görüşüldüğünü öne sürdü.
Reklam alanlarının değerinin altında alınmasına ilişkin görüşmeler sırasında “yüzde 10 da bize verildi” şeklinde anlaşmaya varıldığını iddia eden Yıldız, savcının pazarlığı kimin yaptığı yönündeki sorusu üzerine Murat Ongun'un adını verdi.
Boğaziçi İmar için gayriresmî yapı iddiası
Yıldız, Boğaziçi İmar'a ilişkin süreçlerde Yakup Öner'in resmî görevi bulunmamasına rağmen işleri gayriresmî şekilde takip ettiğini ileri sürdü. Taleplerin bazı durumlarda doğrudan Ekrem İmamoğlu'ndan, bazı durumlarda ise Fatih Keleş üzerinden geldiğini iddia etti.
Yıldız, “Bazen Yakup Öner başkanla direkt görüşürdü. Direkt kendisini başkan arardı, kendisi de iş verirdi. Bazen de Fatih Keleş üzerinden yürürdü. Fakat bütün parasal hareketleri Fatih Keleş kontrol ederdi” dedi.
Boğaziçi İmar'da resmî imzanın müdür tarafından atıldığını belirten Yıldız, imza aşamasından önce gayriresmî bir sürecin işlediğini öne sürdü.
Metro ihalesinde yüzde 7 komisyon iddiası
Yapı Merkezi'nin aldığı metro ihalesine ilişkin yüzde 7 komisyon iddiası da duruşmada gündeme geldi. Yıldız, bu konuda doğrudan görgüye dayalı bilgisinin bulunmadığını ve bilgiyi Yakup Öner'den aldığını özellikle belirtti.
Yıldız'ın aktardığı iddiaya göre yüzde 7 oranındaki komisyon Fatih Keleş'e gitti. Savcının paranın kimin adına alındığını sorması üzerine Yıldız, bunun Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dışında gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Bu bölümdeki anlatım Yıldız'ın aktardığı bilgi ve değerlendirmesine dayanıyor.
İhalelerde özel şartname iddiası
Yıldız, İBB bünyesindeki bazı ihalelerin belirli şirketlere yönlendirildiğini de iddia etti. Sarılar İnşaat'ın kışla mücadele işi ile Ağaç AŞ'nin araç ihalelerini örnek gösteren Yıldız, şartnamelerin belirli firmaların sahip olduğu araçlara göre hazırlandığını ileri sürdü.
Yıldız'a göre şartnamelere yalnızca belirli firmalarda bulunan özel araçlar ekleniyor veya normal koşullarda üç ayda temin edilebilecek araçların bir ay içinde teslim edilmesi isteniyordu. İhale öncesinde söz konusu araçların ilgili firma tarafından satın alınmış olduğunu savunan Yıldız, yöntemi “adrese teslim ihale vermek” şeklinde tanımladı.
10 milyon dolarlık görüşmeye ilişkin ifade
Yıldız, Doğuş Holding'den talep edildiğini öne sürdüğü 10 milyon dolara ilişkin Saraçhane'deki bir görüşmeye bizzat katıldığını söyledi. Yıldız'ın anlatımına göre toplantıda Ekrem İmamoğlu, Can Akın Çağlar ve Fatih Keleş de bulunuyordu.
Yıldız, İmamoğlu'nun toplantıda 10 milyon doların durumunu sorduğunu, Can Akın Çağlar'ın ise şirket yöneticisiyle görüştüğünü ve ödemenin resmî olarak nasıl gerçekleştirileceğini konuştuklarını söylediğini aktardı.
Yıldız'ın ifadesine göre İmamoğlu bunun üzerine, “Resmî değil. Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun” dedi.
Bu konuşmaya bizzat şahit olduğunu belirten Yıldız, 10 milyon dolarlık talebin daha sonra nasıl sonuçlandığını bilmediğini ifade etti.
Cebeci sahasında gizli ortaklık iddiası
Yıldız'ın ifadesindeki diğer başlıklardan biri Cebeci hafriyat sahası oldu. Sahada verilen izinlerin dışında hafriyat dökümlerine göz yumulduğunu öne süren Yıldız, sistemin Fatih Keleş tarafından organize edildiğini iddia etti.
Yıldız, daha önceki ifadelerinde buradan elde edildiğini ileri sürdüğü paranın Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu tarafından kontrol edildiğini, Ekrem İmamoğlu'nun ise yapıda yüzde 50 gayriresmî ortak olduğunu iddia etmişti.
Mahkemede Fatih Keleş'in kendisine, “Merak etme, biz hisselerle ilgili konuyu hallettik. Hisseler bizde” dediğini aktaran Yıldız, savcının bu ifadeyi doğrudan Keleş'ten duyup duymadığı sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Yıldız, hisselerin kimin adına tutulduğunu ise bilmediğini söyledi.
Gülibrahimoğlu hakkında ne söyledi?
Savcılık, operasyon öncesinde Murat Gülibrahimoğlu'nun elde edilen paraları kendi uhdesine geçirebileceği yönündeki endişelere ilişkin önceki beyanlarını da Yıldız'a sordu.
Yıldız, çevresindeki kişileri daha önce “Murat'a güvenmeyin” diyerek uyardığını, buna karşılık kendisine Gülibrahimoğlu için “Çok yetenekli biri, önünü açmamız lazım” denildiğini aktardı.
2023'ün ikinci yarısından itibaren yapı içerisindeki ilişkilerinin zayıfladığını belirten Yıldız, operasyon öncesindeki son dönemin tüm ayrıntılarına vakıf olmadığını da mahkemede ifade etti.
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İBB Davası'nda 69. gün... Ertan Yıldız mahkemede para sistemini tek tek anlattı
Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davası, 69. duruşma gününde tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ertan Yıldız, İmamoğlu davasındaki ifadesinde belediye iştirakleri, ihaleler, komisyon iddiaları ve 10 milyon dolarlık ödeme görüşmesini anlattı.
İmamoğlu davasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ertan Yıldız, mahkemedeki ifadesinde belediye iştirakleri, reklam ve metro ihaleleri, Boğaziçi İmar ile Cebeci hafriyat sahasına ilişkin iddialarını anlattı. Yıldız, daha önce savcılıkta verdiği ifadelerin arkasında olduğunu belirtirken, duruşmada 10 milyon dolarlık ödeme görüşmesine ilişkin de beyanda bulundu.
Önceki ifadelerini doğruladı
Mahkeme başkanının 6 Mayıs, 20 Mayıs, 17 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Ağustos 2025 tarihlerinde etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri hatırlatması üzerine Yıldız, önceki beyanlarının arkasında olduğunu söyledi.
Yıldız, “Tamamıyla doğrudur Sayın Başkan. Belki yanlış hatırladığım çok ufak şeyler olabilir ama doğrudur, arkasındayım” ifadelerini kullandı. Ardından savcının soruları üzerine belediye iştirakleri ve ihale süreçlerine ilişkin iddialarını aktardı.
Medya AŞ için kapalı devre sistem ifadesi
Yıldız, Medya AŞ ve Kültür AŞ ile ilgili anlatımında Murat Ongun'un organizasyon içerisinde bu şirketlerle doğrudan bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Medya AŞ'deki karar mekanizmasını “kapalı devre sistem” olarak nitelendirdi.
İfadesine göre Medya AŞ'ye ilişkin toplantılara Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun ve Serdal Taşkın katılıyor, ihaleler ile reklam mecraları burada görüşülüyordu.
Yıldız, Fatih Keleş'in daha sonra toplantılardan çekildiğini ve kendisine Murat Ongun'u kastederek, “Murat aslında bu işleri çok bilmiyor ama ne yapayım, başkan böyle istiyor. Ben artık Medya AŞ ile ilgilenmiyorum” dediğini öne sürdü.
Fatih Keleş'in resmî görevini açıkladı
Savcının Fatih Keleş'in söz konusu süreçlerde resmî sıfatının bulunup bulunmadığı yönündeki sorusuna Yıldız, Keleş'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve bunun dışında belediyede resmî görevinin bulunmadığını söyledi.
Emrah Bağdatlı'nın da belediyede resmî görevi olmadığını belirten Yıldız, Bağdatlı'yı Murat Ongun'un yanında sürekli gördüğünü ifade etti. Yıldız ayrıca Bağdatlı'nın belediyeyle iş yapan bir firmanın sahibi olduğunu bildiğini söyledi.
Bebek Otel'deki yüzde 10 görüşmesini anlattı
Yıldız'ın ifadesinde Bebek Otel'de gerçekleştirildiğini söylediği toplantı da yer aldı. Yıldız; Murat İlbak, Fatih Keleş, Murat Ongun ve başka bir kişinin bulunduğu kahvaltıda belediyenin reklam alanlarına ilişkin ihalenin görüşüldüğünü öne sürdü.
Reklam alanlarının değerinin altında alınmasına ilişkin görüşmeler sırasında “yüzde 10 da bize verildi” şeklinde anlaşmaya varıldığını iddia eden Yıldız, savcının pazarlığı kimin yaptığı yönündeki sorusu üzerine Murat Ongun'un adını verdi.
Boğaziçi İmar için gayriresmî yapı iddiası
Yıldız, Boğaziçi İmar'a ilişkin süreçlerde Yakup Öner'in resmî görevi bulunmamasına rağmen işleri gayriresmî şekilde takip ettiğini ileri sürdü. Taleplerin bazı durumlarda doğrudan Ekrem İmamoğlu'ndan, bazı durumlarda ise Fatih Keleş üzerinden geldiğini iddia etti.
Yıldız, “Bazen Yakup Öner başkanla direkt görüşürdü. Direkt kendisini başkan arardı, kendisi de iş verirdi. Bazen de Fatih Keleş üzerinden yürürdü. Fakat bütün parasal hareketleri Fatih Keleş kontrol ederdi” dedi.
Boğaziçi İmar'da resmî imzanın müdür tarafından atıldığını belirten Yıldız, imza aşamasından önce gayriresmî bir sürecin işlediğini öne sürdü.
Metro ihalesinde yüzde 7 komisyon iddiası
Yapı Merkezi'nin aldığı metro ihalesine ilişkin yüzde 7 komisyon iddiası da duruşmada gündeme geldi. Yıldız, bu konuda doğrudan görgüye dayalı bilgisinin bulunmadığını ve bilgiyi Yakup Öner'den aldığını özellikle belirtti.
Yıldız'ın aktardığı iddiaya göre yüzde 7 oranındaki komisyon Fatih Keleş'e gitti. Savcının paranın kimin adına alındığını sorması üzerine Yıldız, bunun Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dışında gerçekleşmeyeceğini düşündüğünü söyledi. Bu bölümdeki anlatım Yıldız'ın aktardığı bilgi ve değerlendirmesine dayanıyor.
İhalelerde özel şartname iddiası
Yıldız, İBB bünyesindeki bazı ihalelerin belirli şirketlere yönlendirildiğini de iddia etti. Sarılar İnşaat'ın kışla mücadele işi ile Ağaç AŞ'nin araç ihalelerini örnek gösteren Yıldız, şartnamelerin belirli firmaların sahip olduğu araçlara göre hazırlandığını ileri sürdü.
Yıldız'a göre şartnamelere yalnızca belirli firmalarda bulunan özel araçlar ekleniyor veya normal koşullarda üç ayda temin edilebilecek araçların bir ay içinde teslim edilmesi isteniyordu. İhale öncesinde söz konusu araçların ilgili firma tarafından satın alınmış olduğunu savunan Yıldız, yöntemi “adrese teslim ihale vermek” şeklinde tanımladı.
10 milyon dolarlık görüşmeye ilişkin ifade
Yıldız, Doğuş Holding'den talep edildiğini öne sürdüğü 10 milyon dolara ilişkin Saraçhane'deki bir görüşmeye bizzat katıldığını söyledi. Yıldız'ın anlatımına göre toplantıda Ekrem İmamoğlu, Can Akın Çağlar ve Fatih Keleş de bulunuyordu.
Yıldız, İmamoğlu'nun toplantıda 10 milyon doların durumunu sorduğunu, Can Akın Çağlar'ın ise şirket yöneticisiyle görüştüğünü ve ödemenin resmî olarak nasıl gerçekleştirileceğini konuştuklarını söylediğini aktardı.
Yıldız'ın ifadesine göre İmamoğlu bunun üzerine, “Resmî değil. Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun” dedi.
Bu konuşmaya bizzat şahit olduğunu belirten Yıldız, 10 milyon dolarlık talebin daha sonra nasıl sonuçlandığını bilmediğini ifade etti.
Cebeci sahasında gizli ortaklık iddiası
Yıldız'ın ifadesindeki diğer başlıklardan biri Cebeci hafriyat sahası oldu. Sahada verilen izinlerin dışında hafriyat dökümlerine göz yumulduğunu öne süren Yıldız, sistemin Fatih Keleş tarafından organize edildiğini iddia etti.
Yıldız, daha önceki ifadelerinde buradan elde edildiğini ileri sürdüğü paranın Fatih Keleş, İbrahim Bülbüllü ve Murat Gülibrahimoğlu tarafından kontrol edildiğini, Ekrem İmamoğlu'nun ise yapıda yüzde 50 gayriresmî ortak olduğunu iddia etmişti.
Mahkemede Fatih Keleş'in kendisine, “Merak etme, biz hisselerle ilgili konuyu hallettik. Hisseler bizde” dediğini aktaran Yıldız, savcının bu ifadeyi doğrudan Keleş'ten duyup duymadığı sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Yıldız, hisselerin kimin adına tutulduğunu ise bilmediğini söyledi.
Gülibrahimoğlu hakkında ne söyledi?
Savcılık, operasyon öncesinde Murat Gülibrahimoğlu'nun elde edilen paraları kendi uhdesine geçirebileceği yönündeki endişelere ilişkin önceki beyanlarını da Yıldız'a sordu.
Yıldız, çevresindeki kişileri daha önce “Murat'a güvenmeyin” diyerek uyardığını, buna karşılık kendisine Gülibrahimoğlu için “Çok yetenekli biri, önünü açmamız lazım” denildiğini aktardı.
2023'ün ikinci yarısından itibaren yapı içerisindeki ilişkilerinin zayıfladığını belirten Yıldız, operasyon öncesindeki son dönemin tüm ayrıntılarına vakıf olmadığını da mahkemede ifade etti.
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