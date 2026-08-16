Türkiye kanser ve SMA ilaçlarında üretime hazırlanıyor
Türkiye kanser ve SMA ilaçlarında üretime hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim kapasitesini bağımsız hale getirmeyi hedeflediklerini, kanser ve SMA gibi hastalıklarda kullanılan ilaçların yerli üretimine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Memişoğlu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 45 stratejik sağlık cihazının da belirlendiğini ve üretimlerinin TÜSEB aracılığıyla teşvik edildiğini bildirdi. Yerli ilaçların klinik çalışmaları ile belirlenen cihazların üretim süreci, programın gelecek aşamalarını oluşturacak.
Haber Giriş Tarihi: 16.08.2026 13:03
Haber Güncellenme Tarihi: 16.08.2026 13:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) İstanbul Şubesi'nde sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sistemindeki kapasite ve yeni uygulamalara ilişkin bilgi verdi. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretiminin de yürütülen çalışmaların önemli başlıkları arasında bulunduğunu belirtti.
Kanser ve SMA ilaçlarında yerli üretim hazırlığı
Memişoğlu, özellikle immünolojik hastalıklar, kanser ve SMA gibi moleküler hastalıklarda kullanılan ilaçlara yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. İmmünoterapi ilaçlarının da yerli üretim planında bulunduğunu belirten Memişoğlu, ilgili ürünlerde klinik çalışmaların kısa süre içinde başlatılmasının planlandığını ifade etti.
TÜSEB bünyesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından ithal edilen ilaçların incelendiğini aktaran Memişoğlu, hangi ilaçların Türkiye'de üretilmesi gerektiğine yönelik planlama yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda ilaç firmalarıyla da görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.
45 stratejik sağlık cihazı belirlendi
Tıbbi cihaz tarafında Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin tespit edildiğini belirten Memişoğlu, ilk aşamada 45 cihazın belirlendiğini açıkladı. İhtiyaçlara göre bu sayının artabileceğini ifade eden Memişoğlu, cihazların Türkiye'de üretilmesinin TÜSEB tarafından teşvik edildiğini söyledi.
Memişoğlu, Kovid-19 döneminde yaşanan tedarik koşullarını hatırlatarak sağlık hizmetlerinin devamlılığı açısından kritik cihazların ülkede üretilebilmesi gerektiğini belirtti.
Yerli aşı üretiminde 8 ürün için planlama yapıldı
Sağlık Bakanlığı, ilaç ve cihazların yanı sıra aşı üretimine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Memişoğlu, 8 yerli aşının üretimi için planlama yapıldığını ve bunların en az 6'sı için birkaç hafta içinde sözleşme yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Üretimin yalnızca dolum aşamasıyla sınırlı olmayacağını belirten Memişoğlu, aşının üretiminde kullanılan esas hücreyi ifade eden "master cell" aşamasının da Türkiye'de yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi. Hepatit A aşısında dolumun Türkiye'de gerçekleştirildiğini, diğer aşılarla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.
Yerli ultrason ve kalp-akciğer pompası çalışmaları
Memişoğlu, iki yıl içinde yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına sahip ultrason cihazı üretilmesinin planlandığını bildirdi. ASELSAN ile geliştirilen kalp-akciğer pompasının hastalarda kullanılmaya başlandığını, cihazda 2026 sonu itibarıyla seri üretime geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.
Mobil röntgen, solunum cihazı ve ev tipi ventilasyon sistemleri üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Memişoğlu, kapsül endoskopinin prototipinin teknoparkta geliştirildiğini ve insan çalışmalarının kısa süre içinde başlamasının planlandığını söyledi.
Sağlık projeleri için yeni başvuru sistemi
Memişoğlu, "uretensaglik.gov.tr" üzerinden fikirden ürüne uzanan bir sistem oluşturulduğunu belirtti. Sağlık alanında projesi veya ürün fikri bulunanların platform üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı ayrıca kalabalık alanlarda eksternal defibrilatör bulundurulmasına ilişkin düzenlemeyi devreye aldı. AVM, spor salonları ve halı sahalar gibi alanlarda cihazların bulundurulması zorunlu hale getirildi.
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Türkiye kanser ve SMA ilaçlarında üretime hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim kapasitesini bağımsız hale getirmeyi hedeflediklerini, kanser ve SMA gibi hastalıklarda kullanılan ilaçların yerli üretimine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Memişoğlu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu 45 stratejik sağlık cihazının da belirlendiğini ve üretimlerinin TÜSEB aracılığıyla teşvik edildiğini bildirdi. Yerli ilaçların klinik çalışmaları ile belirlenen cihazların üretim süreci, programın gelecek aşamalarını oluşturacak.
Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'nin (USHAŞ) İstanbul Şubesi'nde sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sistemindeki kapasite ve yeni uygulamalara ilişkin bilgi verdi. Sağlık hizmetlerinin yanı sıra ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretiminin de yürütülen çalışmaların önemli başlıkları arasında bulunduğunu belirtti.
Kanser ve SMA ilaçlarında yerli üretim hazırlığı
Memişoğlu, özellikle immünolojik hastalıklar, kanser ve SMA gibi moleküler hastalıklarda kullanılan ilaçlara yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. İmmünoterapi ilaçlarının da yerli üretim planında bulunduğunu belirten Memişoğlu, ilgili ürünlerde klinik çalışmaların kısa süre içinde başlatılmasının planlandığını ifade etti.
TÜSEB bünyesinde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından ithal edilen ilaçların incelendiğini aktaran Memişoğlu, hangi ilaçların Türkiye'de üretilmesi gerektiğine yönelik planlama yapıldığını kaydetti. Bu kapsamda ilaç firmalarıyla da görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.
45 stratejik sağlık cihazı belirlendi
Tıbbi cihaz tarafında Türkiye açısından stratejik öneme sahip ürünlerin tespit edildiğini belirten Memişoğlu, ilk aşamada 45 cihazın belirlendiğini açıkladı. İhtiyaçlara göre bu sayının artabileceğini ifade eden Memişoğlu, cihazların Türkiye'de üretilmesinin TÜSEB tarafından teşvik edildiğini söyledi.
Memişoğlu, Kovid-19 döneminde yaşanan tedarik koşullarını hatırlatarak sağlık hizmetlerinin devamlılığı açısından kritik cihazların ülkede üretilebilmesi gerektiğini belirtti.
Yerli aşı üretiminde 8 ürün için planlama yapıldı
Sağlık Bakanlığı, ilaç ve cihazların yanı sıra aşı üretimine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Memişoğlu, 8 yerli aşının üretimi için planlama yapıldığını ve bunların en az 6'sı için birkaç hafta içinde sözleşme yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Üretimin yalnızca dolum aşamasıyla sınırlı olmayacağını belirten Memişoğlu, aşının üretiminde kullanılan esas hücreyi ifade eden "master cell" aşamasının da Türkiye'de yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi. Hepatit A aşısında dolumun Türkiye'de gerçekleştirildiğini, diğer aşılarla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.
Yerli ultrason ve kalp-akciğer pompası çalışmaları
Memişoğlu, iki yıl içinde yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranına sahip ultrason cihazı üretilmesinin planlandığını bildirdi. ASELSAN ile geliştirilen kalp-akciğer pompasının hastalarda kullanılmaya başlandığını, cihazda 2026 sonu itibarıyla seri üretime geçilmesinin hedeflendiğini aktardı.
Mobil röntgen, solunum cihazı ve ev tipi ventilasyon sistemleri üzerinde de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Memişoğlu, kapsül endoskopinin prototipinin teknoparkta geliştirildiğini ve insan çalışmalarının kısa süre içinde başlamasının planlandığını söyledi.
Sağlık projeleri için yeni başvuru sistemi
Memişoğlu, "uretensaglik.gov.tr" üzerinden fikirden ürüne uzanan bir sistem oluşturulduğunu belirtti. Sağlık alanında projesi veya ürün fikri bulunanların platform üzerinden başvuru yapabileceğini ifade etti.
Sağlık Bakanlığı ayrıca kalabalık alanlarda eksternal defibrilatör bulundurulmasına ilişkin düzenlemeyi devreye aldı. AVM, spor salonları ve halı sahalar gibi alanlarda cihazların bulundurulması zorunlu hale getirildi.
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