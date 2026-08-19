Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti 19 Ağustos 2026’da Şam’da kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve sektörün istikrarını destekleyecek adımlar ele alınırken, iki ülkenin enerji alanındaki temaslarının bundan sonraki aşaması da gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 19.08.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 19.08.2026 18:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşme, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleştirildi. Görüşmeye Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir de katıldı.
Enerji sektöründe ortaklık gündemde
Taraflar, Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesine yönelik seçenekleri değerlendirdi. Görüşmede ayrıca enerji sektörünün geliştirilmesine ve istikrarının desteklenmesine katkı sağlayacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Suriye Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, görüşülen adımların kapsamına ilişkin ayrıntılı bir takvim veya proje listesi paylaşılmadı.
Madencilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Suriye arasındaki temaslarda madencilik de gündemde yer aldı. İki ülke arasında 19 Ağustos 2026’da madencilik alanında stratejik ortaklığın geliştirilmesini amaçlayan “Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı” imzalandı.
Mutabakat, enerji alanındaki görüşmelerle aynı gün gerçekleştirilen Türkiye-Suriye ekonomik temaslarının bir diğer başlığını oluşturdu.
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Türkiye ile Suriye enerjide yeni adımları görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyeti 19 Ağustos 2026’da Şam’da kabul etti. Görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki enerji işbirliğinin geliştirilmesi ve sektörün istikrarını destekleyecek adımlar ele alınırken, iki ülkenin enerji alanındaki temaslarının bundan sonraki aşaması da gündeme geldi.
Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşme, başkent Şam’daki Halk Sarayı’nda gerçekleştirildi. Görüşmeye Suriye Enerji Bakanı Muhammed el Beşir de katıldı.
Enerji sektöründe ortaklık gündemde
Taraflar, Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki işbirliği ve ortaklığın güçlendirilmesine yönelik seçenekleri değerlendirdi. Görüşmede ayrıca enerji sektörünün geliştirilmesine ve istikrarının desteklenmesine katkı sağlayacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Suriye Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, görüşülen adımların kapsamına ilişkin ayrıntılı bir takvim veya proje listesi paylaşılmadı.
Madencilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Suriye arasındaki temaslarda madencilik de gündemde yer aldı. İki ülke arasında 19 Ağustos 2026’da madencilik alanında stratejik ortaklığın geliştirilmesini amaçlayan “Fosfat Alanında Mutabakat Zaptı” imzalandı.
Mutabakat, enerji alanındaki görüşmelerle aynı gün gerçekleştirilen Türkiye-Suriye ekonomik temaslarının bir diğer başlığını oluşturdu.
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