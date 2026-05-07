Türkiye ile Cezayir arasında 14 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Cezayir arasında 14 farklı anlaşmaya imza atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen ortak basın toplantısında ikili bağları kuvvetlendirmek adına mühim kararlar aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 10 milyar dolar olduğunu vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 07.05.2026 19:25
Haber Güncellenme Tarihi: 07.05.2026 20:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirdi.
İki lider, yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti.
14 ANLAŞMA İMZALANDI
Öte yandan, ortak basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında toplam 14 anlaşma imzalandı.
"TİCARET HACMİ HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere değinerek "Cezayir ile işbirliğimiz gelişmeye devam ediyor. Cezayir ile ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı artırmış bulunuyoruz.
Cezayir’de bin 600'ü aşkın firmamız, 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç sanayi ve altyapı sahalarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor." dedi.
"ANKARA'DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUM"
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:
“Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Abdülmecid Tebbun ve değerli heyetini Ankara'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.
Öncelikle bundan 81 yıl evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit düştüğü Setif ve Guelma katliamının yarınki yıldönümü münasebetiyle, Cezayir'in bağımsızlığı uğruna can veren tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.”
"KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK KARARLAR ALDIK"
“Sayın Tebbun'la en son 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir'de bir araya gelmiş, İşbirliği Konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye taşıyan kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Hamdolsun bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik, kardeşliğimizi daha da ileriye götürecek kararlar aldık.
Türkiye-Cezayir ilişkilerinin lokomotifini, ortak tarihimizden gelen karşılıklı saygı ve sevgi oluşturuyor. Bu dayanışma ruhunu bugün sadece ikili münasebetlerimizde değil, birçok uluslararası meselede sergilediğimiz ortak tavırda da görüyoruz.
Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan olan Cezayir ile iş birliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere pek çok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.”
İSRAİL'İN SALDIRILARINA TEPKİ
“Değerli basın mensupları, İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir'le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji iş birlikleri kurduk ve geliştirdik.
Gelinen noktada doğal gaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği hususunda uzun vadeli iş birliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim.
Madencilik sektöründeki iş birliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”
"CEZAYİR'İN TARIMSAL REFAHINA KATKI VERMEYE HAZIRIZ"
“Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında, Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sunacağına inanıyoruz.
Aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine büyük önem veriyoruz. Kıymetli basın mensupları, Sayın Tebbun'la bugün bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir alışverişinde bulunduk.
Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum.”
FİLİSTİN KONUSUNDA ORTAK TUTUM
“Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti'nin kuruluşu, bildiğiniz üzere Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği süresince Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık.
Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı, bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı, hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz.
Suriye'nin yeniden inşasına yönelik katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak bir tutuma sahibiz.”
