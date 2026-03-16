Türkiye'den Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumuna ilişkin açıklama
Türkiye'den Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamında yapılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 15:35
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 15:36
Bakanlıktan, Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumu dolayısıyla açıklama yapıldı.
Açıklamada, referandum sonucunda Kazakistan Anayasası'nda kabul edilen değişikliklerin ülke için hayırlı olması temenni edilerek, "Kazakistan'da dün düzenlenen, ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'den Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumuna ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamında yapılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.
Bakanlıktan, Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumu dolayısıyla açıklama yapıldı.
Açıklamada, referandum sonucunda Kazakistan Anayasası'nda kabul edilen değişikliklerin ülke için hayırlı olması temenni edilerek, "Kazakistan'da dün düzenlenen, ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
