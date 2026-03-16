Türkiye'den Kazakistan'da düzenlenen anayasa referandumuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen, Türkiye'den gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamında yapılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 15:35
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 15:36
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlıktan, Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumu dolayısıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, referandum sonucunda Kazakistan Anayasası'nda kabul edilen değişikliklerin ülke için hayırlı olması temenni edilerek, "Kazakistan'da dün düzenlenen, ülkemizden gözlemcilerin de takip ettiği anayasa referandumunun huzur ve güven ortamı içinde gerçekleşmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

