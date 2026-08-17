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Türker Ertürk hakkında soruşturma

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş Tarihi: 17.08.2026 10:47
Haber Güncellenme Tarihi: 17.08.2026 10:48
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türker Ertürk hakkında soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı

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