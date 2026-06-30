Türk hava sahasında 7500 alarmı sonrası güvenlik önlemi
Türk hava sahasında 7500 alarmı sonrası güvenlik önlemi
Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 kodu yayımlamasının ardından Türk hava sahasında güvenlik tedbirleri uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:16
Haber Güncellenme Tarihi: 30.06.2026 22:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlığın açıklamasına göre hava aracı, Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından takip edildi. Savaş uçakları, yolcu uçağı Türk hava sahasını terk edene kadar refakat görevini sürdürdü.
Bulgaristan makamlarının uçağa Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından hava aracı yerel saatle 17.12'de sorunsuz şekilde iniş yaptı. Daha sonra uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildi ve F-16'lar Bulgaristan hava sahasına çıkışına kadar refakat etmeyi sürdürdü.
7500 kodu ne anlama geliyor
Uluslararası sivil havacılıkta 7500 transponder kodu, uçak kaçırılma durumunu bildirmek amacıyla kullanılan acil durum kodu olarak kabul ediliyor. Bu kodun yayımlanması halinde ilgili ülkelerin hava trafik kontrol birimleri ve güvenlik makamları standart güvenlik prosedürlerini devreye alıyor.
Bu tür bildirimler, olayın daha sonra yanlış alarm olduğunun anlaşılması durumunda dahi uluslararası havacılık kuralları gereği güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını gerektiriyor.
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Türk hava sahasında 7500 alarmı sonrası güvenlik önlemi
Varşova-Tel Aviv seferini yapan LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 kodu yayımlamasının ardından Türk hava sahasında güvenlik tedbirleri uygulandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen uluslararası havacılık prosedürleri kapsamında gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre hava aracı, Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından takip edildi. Savaş uçakları, yolcu uçağı Türk hava sahasını terk edene kadar refakat görevini sürdürdü.
Bulgaristan makamlarının uçağa Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından hava aracı yerel saatle 17.12'de sorunsuz şekilde iniş yaptı. Daha sonra uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildi ve F-16'lar Bulgaristan hava sahasına çıkışına kadar refakat etmeyi sürdürdü.
7500 kodu ne anlama geliyor
Uluslararası sivil havacılıkta 7500 transponder kodu, uçak kaçırılma durumunu bildirmek amacıyla kullanılan acil durum kodu olarak kabul ediliyor. Bu kodun yayımlanması halinde ilgili ülkelerin hava trafik kontrol birimleri ve güvenlik makamları standart güvenlik prosedürlerini devreye alıyor.
Bu tür bildirimler, olayın daha sonra yanlış alarm olduğunun anlaşılması durumunda dahi uluslararası havacılık kuralları gereği güvenlik önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını gerektiriyor.
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