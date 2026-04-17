Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde 'delil karartma' suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel, açığa alınmasının ardından Elazığ'da gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:02
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 21:06
Adalet Bakanlığı, faili meçhul kalan cinayetlerin yanı sıra gerçeklerin henüz ortaya çıkmadığı kayıp dosyalarını yeniden incelemeye alıyor.
Yaklaşık 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine yönelik yürütülen soruşturma, cinayet şüphesiyle yeni bir boyuta taşındı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Doku'ya ilişkin dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baştan aşağı incelendikten sonra 7 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kişilerden 12'si yakalandı.
Gözaltına alınan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi ile üvey babası, eski polis memurları, üniversitenin kamera sorumluları ve Sonel'in eski koruması da bulunuyor.
ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Tuncay Sonel hakkındaki iddialara yönelik idari soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, söz konusu incelemeler için mülkiye müfettişi görevlendirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından açığa alınan Sonel'in, kısa bir süre önce gözaltına alındığı bildirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/7025 sayılı soruşturma dosyası doğrultusunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Sonel'e yönelik suçlama da netlik kazandı.
"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME"
"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli için, toplu işlenen bir suçla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 24 saatlik gözaltı süresi belirlendi.
Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülen Sonel'in, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor; kararda ise şüphelinin üzerindeki suçun mahiyeti ve delillerin korunması gerekliliğine dikkat çekildi.
AÇIĞA ALINMIŞTI
Gülistan Doku soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmış, mülkiye müfettişi görevlendirilmiş ve Sonel açığa alınmıştı.
DELİL KARARTMA İDDİALARI DİLE GETİRİLMİŞTİ
Doku ailesi ve avukatları, dönemin valisi Tuncay Sonel'in delilleri kararttığı ve olayı örtbas ettiği yönünde iddialarda bulunmuştu.
Aile, arama faaliyetleri sırasında sürekli baraj çevresine yönlendirildiklerini ve durumun intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını savunmuştu.
HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Tuncay Sonel ise kendisine yöneltilen suçlamaları 'tamamen iftira' olarak tanımlayarak, oğlunun olay tarihindeki lise öğrencisi olduğunu belirtmişti.
Sonel ayrıca, Gülistan Doku'yu ve ilgili şahısları tanımadığını vurgulayarak hukuki haklarını arayacağını açıklamıştı.
Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturması çerçevesinde 'delil karartma' suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Tunceli eski Valisi Tuncay Sonel, açığa alınmasının ardından Elazığ'da gözaltına alındı.
Adalet Bakanlığı, faili meçhul kalan cinayetlerin yanı sıra gerçeklerin henüz ortaya çıkmadığı kayıp dosyalarını yeniden incelemeye alıyor.
Yaklaşık 6 yıldır kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun akıbetine yönelik yürütülen soruşturma, cinayet şüphesiyle yeni bir boyuta taşındı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Doku'ya ilişkin dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından baştan aşağı incelendikten sonra 7 farklı ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Düzenlenen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu kişilerden 12'si yakalandı.
Gözaltına alınan isimler arasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Abakarov'un annesi ile üvey babası, eski polis memurları, üniversitenin kamera sorumluları ve Sonel'in eski koruması da bulunuyor.
ESKİ VALİ HAKKINDA SORUŞTURMA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Tuncay Sonel hakkındaki iddialara yönelik idari soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı, söz konusu incelemeler için mülkiye müfettişi görevlendirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan bu gelişmelerin ardından açığa alınan Sonel'in, kısa bir süre önce gözaltına alındığı bildirildi.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/7025 sayılı soruşturma dosyası doğrultusunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Sonel'e yönelik suçlama da netlik kazandı.
"SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME"
"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli için, toplu işlenen bir suçla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 24 saatlik gözaltı süresi belirlendi.
Sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından emniyete götürülen Sonel'in, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor; kararda ise şüphelinin üzerindeki suçun mahiyeti ve delillerin korunması gerekliliğine dikkat çekildi.
AÇIĞA ALINMIŞTI
Gülistan Doku soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatılmış, mülkiye müfettişi görevlendirilmiş ve Sonel açığa alınmıştı.
DELİL KARARTMA İDDİALARI DİLE GETİRİLMİŞTİ
Doku ailesi ve avukatları, dönemin valisi Tuncay Sonel'in delilleri kararttığı ve olayı örtbas ettiği yönünde iddialarda bulunmuştu.
Aile, arama faaliyetleri sırasında sürekli baraj çevresine yönlendirildiklerini ve durumun intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını savunmuştu.
HAKKINDAKİ İDDİALARI YALANLAMIŞTI
Tuncay Sonel ise kendisine yöneltilen suçlamaları 'tamamen iftira' olarak tanımlayarak, oğlunun olay tarihindeki lise öğrencisi olduğunu belirtmişti.
Sonel ayrıca, Gülistan Doku'yu ve ilgili şahısları tanımadığını vurgulayarak hukuki haklarını arayacağını açıklamıştı.
Çok Okunanlar