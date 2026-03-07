Trafikte hız ihlaline yeni düzenleme: 9 kademeli ceza sistemi başladı
Trafikte hız ihlaline yeni düzenleme: 9 kademeli ceza sistemi başladı
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle hız ihlallerinde ceza sistemi tamamen değişti. Yüzdelik hesap yerine kilometre bazlı 9 kademeli ceza sistemi uygulanacak. Yeni uygulamayla hız ihlallerinde para cezaları 2 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkarken, bazı durumlarda sürücü belgelerine de el konulacak.
Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 11:29
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 11:29
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeyle daha önce hız sınırının aşılma oranına göre uygulanan yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı. Bunun yerine, aşımın kilometre bazında hesaplandığı 9 kademeli yeni bir ceza sistemi getirildi.
Ayrıca hız kuralları “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı statüde değerlendirilecek.
Yerleşim yeri içinde hız cezaları
Yeni düzenlemeye göre hız sınırını yerleşim yeri içinde aşan sürücülere uygulanacak cezalar şöyle:
6–10 km/saat aşanlara 2 bin lira
11–15 km/saat aşanlara 4 bin lira
16–20 km/saat aşanlara 6 bin lira
21–25 km/saat aşanlara 8 bin lira
26–35 km/saat aşanlara 12 bin lira
36–45 km/saat aşanlara 15 bin lira
46–55 km/saat aşanlara 20 bin lira
56–65 km/saat aşanlara 25 bin lira
66 km/saat ve üzeri aşanlara 30 bin lira
Yerleşim yeri dışında hız cezaları
Yerleşim yeri dışında hız sınırını aşanlara uygulanacak cezalar ise şu şekilde olacak:
11–15 km/saat aşanlara 2 bin lira
16–20 km/saat aşanlara 4 bin lira
21–25 km/saat aşanlara 6 bin lira
26–30 km/saat aşanlara 8 bin lira
31–40 km/saat aşanlara 12 bin lira
41–50 km/saat aşanlara 15 bin lira
51–60 km/saat aşanlara 20 bin lira
61–70 km/saat aşanlara 25 bin lira
71 km/saat ve üzeri aşanlara 30 bin lira
İhlal başlangıcı nasıl hesaplanacak?
Yeni sistemde hız ihlalinin başlangıcı kilometre bazlı olarak belirlenecek.
Örneğin yerleşim yeri içinde:
Hız sınırı 50 km/saat olan yolda 56 km/saat
Hız sınırı 70 km/saat olan yolda 76 km/saat
Hız sınırı 82 km/saat olan yolda 88 km/saat
ile seyretmek ihlal başlangıcı olarak kabul edilecek.
Yerleşim yeri dışında ise:
90 km/saat sınırı olan yolda 101 km/saat
110 km/saat sınırı olan yolda 121 km/saat
130 km/saat sınırı olan yolda 141 km/saat
ile seyretmek hız ihlali sayılacak.
Ehliyete el konulabilecek
Yeni düzenlemeye göre bazı hız ihlallerinde sürücü belgeleri de geçici olarak geri alınacak.
Yerleşim yeri içinde:
46–55 km/saat aşanların ehliyeti 30 gün
56–65 km/saat aşanların ehliyeti 60 gün
66 km/saatten fazla aşanların ehliyeti 90 gün
süreyle alınacak.
Yerleşim yeri dışında ise:
51–60 km/saat aşanların ehliyeti 30 gün
61–70 km/saat aşanların ehliyeti 60 gün
71 km/saatten fazla aşanların ehliyeti 90 gün
süreyle geri alınacak.
Radar tespit cihazları yasaklandı
Yeni düzenlemeyle hız ölçen cihazların yerini tespit eden veya sürücüyü uyaran cihazların üretimi, ithalatı ve araçlarda bulundurulması da yasaklandı.
Bu cihazları:
İmal veya ithal edenlere 370 bin lira
Araçlarında bulunduranlara 185 bin lira
idari para cezası uygulanacak. Ayrıca cihazlara el konulacak ve mülkiyeti kamuya geçirilecek.
Ehliyet iadesi için yeni şart
El konulan sürücü belgelerinin iade edilmesi için tüm idari para cezalarının ödenmiş olması gerekecek.
Ayrıca son ihlal tarihinden geriye doğru bir yıl içinde beşinci kez ehliyeti alınan sürücüler, süre sonunda psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçerek sürücülüğe engel durumları olmadığını belgelemek zorunda olacak.
Söz konusu düzenleme 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Trafikte hız ihlaline yeni düzenleme: 9 kademeli ceza sistemi başladı
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle hız ihlallerinde ceza sistemi tamamen değişti. Yüzdelik hesap yerine kilometre bazlı 9 kademeli ceza sistemi uygulanacak. Yeni uygulamayla hız ihlallerinde para cezaları 2 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar çıkarken, bazı durumlarda sürücü belgelerine de el konulacak.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile trafikte hız ihlallerine yönelik yaptırımlar yeniden düzenlendi.
Yeni düzenlemeyle daha önce hız sınırının aşılma oranına göre uygulanan yüzdelik ceza sistemi kaldırıldı. Bunun yerine, aşımın kilometre bazında hesaplandığı 9 kademeli yeni bir ceza sistemi getirildi.
Ayrıca hız kuralları “yerleşim yeri içi” ve “yerleşim yeri dışı” olmak üzere iki ayrı statüde değerlendirilecek.
Yerleşim yeri içinde hız cezaları
Yeni düzenlemeye göre hız sınırını yerleşim yeri içinde aşan sürücülere uygulanacak cezalar şöyle:
6–10 km/saat aşanlara 2 bin lira
11–15 km/saat aşanlara 4 bin lira
16–20 km/saat aşanlara 6 bin lira
21–25 km/saat aşanlara 8 bin lira
26–35 km/saat aşanlara 12 bin lira
36–45 km/saat aşanlara 15 bin lira
46–55 km/saat aşanlara 20 bin lira
56–65 km/saat aşanlara 25 bin lira
66 km/saat ve üzeri aşanlara 30 bin lira
Yerleşim yeri dışında hız cezaları
Yerleşim yeri dışında hız sınırını aşanlara uygulanacak cezalar ise şu şekilde olacak:
11–15 km/saat aşanlara 2 bin lira
16–20 km/saat aşanlara 4 bin lira
21–25 km/saat aşanlara 6 bin lira
26–30 km/saat aşanlara 8 bin lira
31–40 km/saat aşanlara 12 bin lira
41–50 km/saat aşanlara 15 bin lira
51–60 km/saat aşanlara 20 bin lira
61–70 km/saat aşanlara 25 bin lira
71 km/saat ve üzeri aşanlara 30 bin lira
İhlal başlangıcı nasıl hesaplanacak?
Yeni sistemde hız ihlalinin başlangıcı kilometre bazlı olarak belirlenecek.
Örneğin yerleşim yeri içinde:
Hız sınırı 50 km/saat olan yolda 56 km/saat
Hız sınırı 70 km/saat olan yolda 76 km/saat
Hız sınırı 82 km/saat olan yolda 88 km/saat
ile seyretmek ihlal başlangıcı olarak kabul edilecek.
Yerleşim yeri dışında ise:
90 km/saat sınırı olan yolda 101 km/saat
110 km/saat sınırı olan yolda 121 km/saat
130 km/saat sınırı olan yolda 141 km/saat
ile seyretmek hız ihlali sayılacak.
Ehliyete el konulabilecek
Yeni düzenlemeye göre bazı hız ihlallerinde sürücü belgeleri de geçici olarak geri alınacak.
Yerleşim yeri içinde:
46–55 km/saat aşanların ehliyeti 30 gün
56–65 km/saat aşanların ehliyeti 60 gün
66 km/saatten fazla aşanların ehliyeti 90 gün
süreyle alınacak.
Yerleşim yeri dışında ise:
51–60 km/saat aşanların ehliyeti 30 gün
61–70 km/saat aşanların ehliyeti 60 gün
71 km/saatten fazla aşanların ehliyeti 90 gün
süreyle geri alınacak.
Radar tespit cihazları yasaklandı
Yeni düzenlemeyle hız ölçen cihazların yerini tespit eden veya sürücüyü uyaran cihazların üretimi, ithalatı ve araçlarda bulundurulması da yasaklandı.
Bu cihazları:
İmal veya ithal edenlere 370 bin lira
Araçlarında bulunduranlara 185 bin lira
idari para cezası uygulanacak. Ayrıca cihazlara el konulacak ve mülkiyeti kamuya geçirilecek.
Ehliyet iadesi için yeni şart
El konulan sürücü belgelerinin iade edilmesi için tüm idari para cezalarının ödenmiş olması gerekecek.
Ayrıca son ihlal tarihinden geriye doğru bir yıl içinde beşinci kez ehliyeti alınan sürücüler, süre sonunda psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesinden geçerek sürücülüğe engel durumları olmadığını belgelemek zorunda olacak.
Söz konusu düzenleme 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
