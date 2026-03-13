Tokat depremi sonrası kritik uyarı: “7 büyüklüğünde deprem oluşturabilir”
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Tokat’ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Eğer bu deprem bir öncü depremse ana deprem büyüklüğü M6,4, ötesi M7,0’a dek ulaşabilir” uyarısında bulundu. Ercan, “Deprem Allah’a yakarmakla bitmez, bilimsel ve teknik önlemlerle can ve mal kaybı en aza indirilebilir” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 10:58
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 10:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tokat’ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6,37 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı, Tokat’ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.
DEPREMİN ETKİLERİ VE VATANDAŞLARDA PANİK
Yetkili merciler, deprem sonrası olumsuz bir durum yaşanmadığını açıklarken, gece saatlerinde hissedilen sarsıntının vatandaşlarda panik havası yarattığı belirtildi.
Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Tokat’taki deprem faaliyetlerine ilişkin uyarılarda bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
“BU BÖLGE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”
Ercan, depremin Kuzey Anadolu kırık kuşağı üzerinde oluştuğunu belirterek, “Deprem eşik değerden küçük olması nedeniyle yığma taş yapılar dışında yıkıcı, öldürücü olmayacağı kanısındayım. Bu bölge her zaman için M6,4 ile M7,0 arasında deprem üretebilir” dedi.
Ercan, olası artçı depremler ve riskli alanlar hakkında ise şu bilgileri paylaştı:
Ana deprem sonrası gelebilecek en büyük artçı deprem M4,5 civarında
Artçı sarsıntılar 3-4 hafta sürebilir
Tokat’ta Erbaa, Niksar, Reşadiye arası deprem açısından oldukça gergin
Komşu illerde Ordu, Sivas, Erzincan ve Amasya çevresi de riskli
GÜVENLİ YAPI VURGUSU
Depremden korunmanın tek yolunun sağlam yapılar olduğuna dikkat çeken Ercan, “Bu konuda TOKİ oldukça başarılıdır. Özellikle dar gelirli yurttaşlarımızın TOKİ konutlarına göçmelerini öneririm. Türkiye’de yıkılmaz yapılar için mutlaka her yapı için yer-yapı güvenlik belgesi istenmeli ve tapuya işletilmelidir” dedi.
Bilimsel yaklaşım şart
Ercan, Türkiye’de yıkıcı depremlerin yaklaşık 5-6 yılda bir meydana geldiğini hatırlatarak, “Deprem Allah’a yakarmakla bitmez, bilimsel, ekonomik önlemler ve uygulamalarla deprem dokuncalarını en aza indirebiliriz. Tıpkı Japonya ve Amerika’da olduğu gibi” ifadelerini kullandı.
Ayrıca, depremin ekonomik etkisine değinen Ercan, “Türkiye’de bir kişinin depremden ölmesinin maliyeti 1.250.000 $ ile 2.300.000 $’a mal oluyor. Anadolu’da depremler on milyonlarca yıldır oluyor ve olmaya devam edecek” uyarısında bulundu.
Ercan sözlerini, “Türkiye nasıl savunma sanayinde başarılı işler yapıyorsa, deprem sanayisinde de yapıları ve yaşamları kurtaracak teknolojik ürünleri geliştirmeli ve yurt dışına satmalıdır. Tokat’a geçmiş olsun” diyerek tamamladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar