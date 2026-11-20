Terörsüz Türkiye için önemli toplantı! Bakan Çiftçi 8 ilin valisi ile bir araya geliyor
Terörsüz Türkiye için önemli toplantı! Bakan Çiftçi 8 ilin valisi ile bir araya geliyor
İçişleri Bakanı Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son noktayı ve bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirmek üzere yarın Tunceli'de 8 ilin valisi ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 14:42
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 14:42
Kaynak:
AA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeleri ve bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirmek üzere 8 ilin valisiyle Tunceli’de bir araya gelecek. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri de katılacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 21 Kasım 2026 tarihinde Tunceli’de düzenlenecek bölge valileri toplantısına başkanlık edecek. Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı toplantıda, sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik gelişmeleri değerlendirilecek.
8 ilin valisi Tunceli’de buluşacak
Bakan Çiftçi başkanlığındaki toplantıya Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa valileri katılacak. İl jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri de toplantıda hazır bulunacak.
Güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimlerinin de yer alacağı programa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan katılacak. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da toplantıda bulunacak.
Bölgedeki güvenlik gelişmeleri masaya yatırılacak
"Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı" kapsamında yürütülen çalışmalar, bölgedeki güncel güvenlik durumu ve sahadaki gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Bir önceki toplantı Batman’da yapılmıştı
Bakan Çiftçi başkanlığındaki bir önceki bölge valileri toplantısı, 17 Ekim 2026 tarihinde Batman’da gerçekleştirilmişti.
Toplantıya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van valileri ile il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı.
Batman’daki görüşmede Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınmıştı.
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Terörsüz Türkiye için önemli toplantı! Bakan Çiftçi 8 ilin valisi ile bir araya geliyor
İçişleri Bakanı Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son noktayı ve bölgedeki güvenlik gelişmelerini değerlendirmek üzere yarın Tunceli'de 8 ilin valisi ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeleri ve bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirmek üzere 8 ilin valisiyle Tunceli’de bir araya gelecek. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve güvenlik birimlerinin üst düzey yöneticileri de katılacak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 21 Kasım 2026 tarihinde Tunceli’de düzenlenecek bölge valileri toplantısına başkanlık edecek. Terörsüz Türkiye sürecinin ele alınacağı toplantıda, sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik gelişmeleri değerlendirilecek.
8 ilin valisi Tunceli’de buluşacak
Bakan Çiftçi başkanlığındaki toplantıya Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa valileri katılacak. İl jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri de toplantıda hazır bulunacak.
Güvenlik bürokrasisinin üst düzey isimlerinin de yer alacağı programa Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan katılacak. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün İstihbarat Başkanları ile Terörle Mücadele Daire Başkanları da toplantıda bulunacak.
Bölgedeki güvenlik gelişmeleri masaya yatırılacak
"Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı" kapsamında yürütülen çalışmalar, bölgedeki güncel güvenlik durumu ve sahadaki gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirilecek.
Bir önceki toplantı Batman’da yapılmıştı
Bakan Çiftçi başkanlığındaki bir önceki bölge valileri toplantısı, 17 Ekim 2026 tarihinde Batman’da gerçekleştirilmişti.
Toplantıya Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van valileri ile il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katılmıştı.
Batman’daki görüşmede Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzeninin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alınmıştı.
Kaynak: AA
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