Tanker ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tanker ile otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen yakıt tankeri ile otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otobanının 60. kilometresinde bulunan dinlenme tesisi yakınlarında çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Yazen Musalı, hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi ise yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Çok Okunanlar