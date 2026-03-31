İran’dan Türkiye’ye sahte bayrak inceleme çağrısı açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde gündeme geldi. Görüşmede, İran’ın Türkiye’ye füze fırlattığı yönündeki iddialar ele alınırken Arakçi söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti ve teknik iş birliği önerisinde bulundu. Açıklama, bölgedeki güvenlik iddialarına ilişkin yeni bir inceleme sürecinin gündeme gelebileceğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 31.03.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 31.03.2026 18:19
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında yapılan telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları değerlendirildi. Arakçi, özellikle sivil alanların hedef alındığını belirterek okullar, üniversiteler, bilim merkezleri ile enerji ve üretim altyapılarının zarar gördüğünü ifade etti.
ABD açıklamalarına tepki
Arakçi, ABD’li yetkililerin İran’ın enerji ve üretim altyapılarına yönelik saldırı tehditleri içeren açıklamalarının uluslararası hukuk açısından suç teşkil ettiğini söyledi. Bu tür söylemlerin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile insani değerlere aykırı olduğunu belirten Arakçi, uluslararası toplumun bu duruma karşı tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.
Türkiye’ye yönelik iddialar reddedildi
İran’ın Türkiye’ye füze fırlattığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Arakçi, Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını ifade etti. Arakçi, bölgede sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, iddiaların incelenmesi için Türkiye ile ortak teknik iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
İran’dan Türkiye’ye sahte bayrak inceleme çağrısı
İran’dan Türkiye’ye sahte bayrak inceleme çağrısı açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde gündeme geldi. Görüşmede, İran’ın Türkiye’ye füze fırlattığı yönündeki iddialar ele alınırken Arakçi söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirtti ve teknik iş birliği önerisinde bulundu. Açıklama, bölgedeki güvenlik iddialarına ilişkin yeni bir inceleme sürecinin gündeme gelebileceğine işaret etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında yapılan telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları değerlendirildi. Arakçi, özellikle sivil alanların hedef alındığını belirterek okullar, üniversiteler, bilim merkezleri ile enerji ve üretim altyapılarının zarar gördüğünü ifade etti.
ABD açıklamalarına tepki
Arakçi, ABD’li yetkililerin İran’ın enerji ve üretim altyapılarına yönelik saldırı tehditleri içeren açıklamalarının uluslararası hukuk açısından suç teşkil ettiğini söyledi. Bu tür söylemlerin uluslararası hukukun temel ilkeleri ile insani değerlere aykırı olduğunu belirten Arakçi, uluslararası toplumun bu duruma karşı tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.
Türkiye’ye yönelik iddialar reddedildi
İran’ın Türkiye’ye füze fırlattığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Arakçi, Türkiye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını ifade etti. Arakçi, bölgede sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, iddiaların incelenmesi için Türkiye ile ortak teknik iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
