Su altından manipüle ettiler! Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha
Su altından manipüle ettiler! Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında o dönem Uzunçayır Barajı'nda arama çalışmalarına katılan iki dalgıcın, su altından olayı manipüle edecek şekilde kağıt notlar çıkardığı belirlendi. Şüpheliler 'delil karartmak'tan tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 06.08.2026 08:47
Haber Güncellenme Tarihi: 06.08.2026 08:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan iki dalgıç, 'delil karartma' suçundan tutuklandı.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmanın, Uzun Çayır Barajı'nda bulunan materyaller ile ilgili tutanaklar üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. Dosyaya giren tutanağa göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçların, 8 Ocak 2020'deki aramada kâğıt parçaları bulduğu belirtildi.
Tutanakta, adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla "psikolojikmen bize baskı yaratıldığını" ifadesinin yer aldığı not parçalarının delil niteliğinde görülerek olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Bilirkişi raporunda, 'Bir kâğıdın 14 metre dibe batmayacağı ve akıp gideceği' tespitinde bulunulduğu öğrenildi. Rapordaki tespitlerin, 'delil karartma' iddiasıyla yürütülen soruşturmada inceleme konusu olduğu öğrenildi.
İntihar ettiği öne sürülen Gülistan Doku, 220 gün boyunca baraj gölünde aranmıştı.
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Su altından manipüle ettiler! Gülistan Doku soruşturmasında iki tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında o dönem Uzunçayır Barajı'nda arama çalışmalarına katılan iki dalgıcın, su altından olayı manipüle edecek şekilde kağıt notlar çıkardığı belirlendi. Şüpheliler 'delil karartmak'tan tutuklandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan iki dalgıç, 'delil karartma' suçundan tutuklandı.
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmanın, Uzun Çayır Barajı'nda bulunan materyaller ile ilgili tutanaklar üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. Dosyaya giren tutanağa göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıçların, 8 Ocak 2020'deki aramada kâğıt parçaları bulduğu belirtildi.
Tutanakta, adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla "psikolojikmen bize baskı yaratıldığını" ifadesinin yer aldığı not parçalarının delil niteliğinde görülerek olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Bilirkişi raporunda, 'Bir kâğıdın 14 metre dibe batmayacağı ve akıp gideceği' tespitinde bulunulduğu öğrenildi. Rapordaki tespitlerin, 'delil karartma' iddiasıyla yürütülen soruşturmada inceleme konusu olduğu öğrenildi.
İntihar ettiği öne sürülen Gülistan Doku, 220 gün boyunca baraj gölünde aranmıştı.
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