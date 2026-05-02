Silivri'den devlete savaş ilan etmeye kalktı! Tuba Torun'a inceleme başlatıldı
İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonları kapsamında 1 milyon 200 bin dolarlık rüşvete aracılık etmek suçlamasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun avukat eşi Tuba Torun, duruşma salonu önünde devlete savaş ilan etmeye kalktı. Torun, 'Aykut Erdoğdu salınmazsa buradan ilan ediyorum bu bir savaş ilanıdır.' dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Torun'un sarf ettiği sözler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 02.05.2026 16:29
Haber Güncellenme Tarihi: 02.05.2026 16:31
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşması sırasında basın açıklaması yapan sanık avukatı Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamada, 30 Nisan'daki duruşma sırasında, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu'nun avukatı Tuba Torun Erdoğdu'nun basın açıklaması yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Avukatlık Kanunu hükümleri gözetilerek avukat Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldığı kaydedildi.
