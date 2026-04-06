SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Siber polisten dev darbe! 300 milyonluk yasa dışı bahis ağı çökertildi

Siber polisten dev darbe! 300 milyonluk yasa dışı bahis ağı çökertildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edildi.

Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 14:51
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Siber polisten dev darbe! 300 milyonluk yasa dışı bahis ağı çökertildi

Ekiplerce, Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver