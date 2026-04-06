Siber polisten dev darbe! 300 milyonluk yasa dışı bahis ağı çökertildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve MASAK analizleri sonucunda, 300 milyon 844 bin 684 lira işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı deşifre edildi.
Haber Giriş Tarihi: 06.04.2026 14:51
Haber Güncellenme Tarihi: 06.04.2026 14:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ekiplerce, Edirne ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
