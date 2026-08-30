SGK geri ödeme listesine 3 yeni ilaç eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle majistral ilaç ödemeleri artırılırken çocuk cerrahisi ve kemik iliği nakli süreçlerinde de değişiklikler yapıldı. Yeni uygulamaların ilaç ve tedavi süreçlerine nasıl yansıyacağı düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 15:43
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 15:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklamasında geri ödeme kapsamının genişletildiğini bildirdi.
Düzenleme kapsamında 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacı SGK tarafından karşılanan ilaçlar arasına eklendi. Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan üç ilaçtan birinin yerli üretim olduğunu belirtti.
Majistral ilaç ödemeleri yüzde 40 artırıldı
Yeni düzenleme eczanelerde hazırlanan majistral ilaçlara yönelik ödemeleri de kapsadı. SGK tarafından bu ilaçlar için ödenen tutar yüzde 40 artırıldı.
Majistral ilaçlar, hastanın ihtiyacına göre hekim reçetesi doğrultusunda eczanelerde hazırlanan ilaçları ifade ediyor.
Çocuk cerrahisinde kapsam genişletildi
Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişiklikle çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı da genişletildi. Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında kapsama alınan işlemlerin ayrıntılarına yer vermedi.
Değişiklik, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin yeni hükümler içeriyor.
Kemik iliği nakli süreçleri güncellendi
Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinde de güncellemeye gidildi. Tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
Işıkhan, değişikliklerin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi.
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SGK geri ödeme listesine 3 yeni ilaç eklendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacının SGK geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle majistral ilaç ödemeleri artırılırken çocuk cerrahisi ve kemik iliği nakli süreçlerinde de değişiklikler yapıldı. Yeni uygulamaların ilaç ve tedavi süreçlerine nasıl yansıyacağı düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle izlenecek.
Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e ilişkin açıklamasında geri ödeme kapsamının genişletildiğini bildirdi.
Düzenleme kapsamında 2 Hemofili B ilacı ile bir kanser ilacı SGK tarafından karşılanan ilaçlar arasına eklendi. Işıkhan, geri ödeme kapsamına alınan üç ilaçtan birinin yerli üretim olduğunu belirtti.
Majistral ilaç ödemeleri yüzde 40 artırıldı
Yeni düzenleme eczanelerde hazırlanan majistral ilaçlara yönelik ödemeleri de kapsadı. SGK tarafından bu ilaçlar için ödenen tutar yüzde 40 artırıldı.
Majistral ilaçlar, hastanın ihtiyacına göre hekim reçetesi doğrultusunda eczanelerde hazırlanan ilaçları ifade ediyor.
Çocuk cerrahisinde kapsam genişletildi
Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişiklikle çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı da genişletildi. Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin açıklamasında kapsama alınan işlemlerin ayrıntılarına yer vermedi.
Değişiklik, SGK tarafından finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin yeni hükümler içeriyor.
Kemik iliği nakli süreçleri güncellendi
Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun verici bulunmasına yönelik tarama süreçlerinde de güncellemeye gidildi. Tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
Işıkhan, değişikliklerin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar kapsamında hayata geçirildiğini bildirdi.
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