AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail yönetimine sert tepki gösterdi. Netanyahu yönetimini “insanlığa karşı suç işleyen bir yapı” olarak değerlendiren Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalara da karşılık verdi.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:22
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 12:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çelik, paylaşımında Netanyahu yönetimine yönelik “soykırım örgütü” ve “yalan makinesi” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, “Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir ‘yalan makinesi’ olarak hareket etmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalara tepki
Ömer Çelik, paylaşımının devamında Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti. Çelik, bunun Erdoğan’ın İsrail yönetimine karşı sergilediği tutumdan kaynaklandığını savundu.
Çelik, “Bu ‘soykırım şebekesi’ sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır” ifadelerini kullandı.
Çelik’ten propaganda vurgusu
AK Parti Sözcüsü, Netanyahu ve İsrail yönetiminden gelen açıklamaların önem taşımadığını belirterek bunları “terör propagandası” olarak nitelendirdi.
Çelik, “Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey ‘soykırım örgütünün terör propogandası’ndan ibarettir” dedi.
İnsanlık ittifakı mesajı
Çelik, açıklamasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası konulardaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“İnsanlık ittifakı” ifadesini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinin “insanlığın vicdanında yankılanmaya” devam edeceğini ve insanlık onurunu korumaya yönelik siyaset yapmak isteyenlere yol göstereceğini ifade etti.
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’e sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail yönetimine sert tepki gösterdi. Netanyahu yönetimini “insanlığa karşı suç işleyen bir yapı” olarak değerlendiren Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklamalara da karşılık verdi.
Çelik, paylaşımında Netanyahu yönetimine yönelik “soykırım örgütü” ve “yalan makinesi” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, “Netanyahu soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir ‘yalan makinesi’ olarak hareket etmektedir” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalara tepki
Ömer Çelik, paylaşımının devamında Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldığını belirtti. Çelik, bunun Erdoğan’ın İsrail yönetimine karşı sergilediği tutumdan kaynaklandığını savundu.
Çelik, “Bu ‘soykırım şebekesi’ sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır” ifadelerini kullandı.
Çelik’ten propaganda vurgusu
AK Parti Sözcüsü, Netanyahu ve İsrail yönetiminden gelen açıklamaların önem taşımadığını belirterek bunları “terör propagandası” olarak nitelendirdi.
Çelik, “Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey ‘soykırım örgütünün terör propogandası’ndan ibarettir” dedi.
İnsanlık ittifakı mesajı
Çelik, açıklamasının son bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası konulardaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“İnsanlık ittifakı” ifadesini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesinin “insanlığın vicdanında yankılanmaya” devam edeceğini ve insanlık onurunu korumaya yönelik siyaset yapmak isteyenlere yol göstereceğini ifade etti.
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