Kalp krizi geçirmişti! Cem Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Kalp krizi geçirmişti! Cem Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki yazlığında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın tedavisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde sürüyor. Anjiyo sırasında balon ve stent uygulanan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu, 24 saatlik yoğun bakım takibinin ardından servise alınmasının planlandığı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:32
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 12:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılmaz, dün akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen 53 yaşındaki komedyen anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika süren işlemde balon ve stent uygulandı.
Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, Yılmaz’ın mevcut sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Akşit, olası komplikasyonlara karşı yoğun bakım takibinin sürdüğünü ve damar yoluyla kan sulandırıcı tedavisi uygulandığını belirtti.
Akşit, “Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor” ifadelerini kullandı.
Tedavinin planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Akşit, 24 saatlik yoğun bakım takibinin tamamlanmasının ardından Yılmaz’ın servis şartlarında izlenebileceğini kaydetti.
Taburculuk için bir iki günlük süre öngörülüyor
Yılmaz’ın hastaneden ne zaman ayrılabileceğine ilişkin bilgi veren Akşit, mevcut sağlık durumunun aynı şekilde devam etmesi halinde taburculuk sürecinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.
Akşit, “Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız” dedi.
ÇOMÜ Rektörü Yılmaz’ı ziyaret etti
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da beraberindeki heyetle Yılmaz’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Erenoğlu, Yılmaz’ın genel durumunun iyi olduğunu ve kendileriyle iletişim kurduğunu belirtti.
Erenoğlu, Yılmaz’ın Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından saat 20.30 sıralarında ÇOMÜ Hastanesine getirildiğini, kardiyoloji ekibinin kısa sürede müdahalede bulunduğunu aktardı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü de belirten Erenoğlu, Sağlık Bakanlığının süreci takip ettiğini söyledi.
Can Yılmaz’dan tedavi sürecine ilişkin paylaşım
Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Can Yılmaz, “Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor” ifadelerini kullandı.
Can Yılmaz, süreç boyunca arayan, mesaj gönderen ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere de teşekkür etti.
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Kalp krizi geçirmişti! Cem Yılmaz’ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki yazlığında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın tedavisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde sürüyor. Anjiyo sırasında balon ve stent uygulanan Yılmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu, 24 saatlik yoğun bakım takibinin ardından servise alınmasının planlandığı bildirildi.
Yılmaz, dün akşam saatlerinde rahatsızlanmasının ardından ilk olarak Ayvacık Devlet Hastanesine götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından ÇOMÜ Hastanesine sevk edilen 53 yaşındaki komedyen anjiyoya alındı. Yaklaşık 40 dakika süren işlemde balon ve stent uygulandı.
Doktorundan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, Yılmaz’ın mevcut sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Akşit, olası komplikasyonlara karşı yoğun bakım takibinin sürdüğünü ve damar yoluyla kan sulandırıcı tedavisi uygulandığını belirtti.
Akşit, “Cem Bey'in sağlık durumu şu an gayet iyi. Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonlara gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor” ifadelerini kullandı.
Tedavinin planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Akşit, 24 saatlik yoğun bakım takibinin tamamlanmasının ardından Yılmaz’ın servis şartlarında izlenebileceğini kaydetti.
Taburculuk için bir iki günlük süre öngörülüyor
Yılmaz’ın hastaneden ne zaman ayrılabileceğine ilişkin bilgi veren Akşit, mevcut sağlık durumunun aynı şekilde devam etmesi halinde taburculuk sürecinin kısa sürede tamamlanabileceğini söyledi.
Akşit, “Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse akşam üzeri 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz. Bir iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız” dedi.
ÇOMÜ Rektörü Yılmaz’ı ziyaret etti
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da beraberindeki heyetle Yılmaz’ı hastanede ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Erenoğlu, Yılmaz’ın genel durumunun iyi olduğunu ve kendileriyle iletişim kurduğunu belirtti.
Erenoğlu, Yılmaz’ın Ayvacık Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından saat 20.30 sıralarında ÇOMÜ Hastanesine getirildiğini, kardiyoloji ekibinin kısa sürede müdahalede bulunduğunu aktardı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü de belirten Erenoğlu, Sağlık Bakanlığının süreci takip ettiğini söyledi.
Can Yılmaz’dan tedavi sürecine ilişkin paylaşım
Cem Yılmaz’ın ağabeyi Can Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kardeşinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Can Yılmaz, “Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor” ifadelerini kullandı.
Can Yılmaz, süreç boyunca arayan, mesaj gönderen ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere de teşekkür etti.
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