30 Ağustos töreninde devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara'daki resmi kutlamaların ilk töreninde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılırken Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla güçlendirilmeye devam edileceği mesajını yazdı. Gün boyunca gerçekleştirilecek programlarla 30 Ağustos kutlamaları devam edecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 12:16
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 12:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Anıtkabir'deki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Erdoğan'ın beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Mozoledeki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümüne ilişkin mesajını kaleme aldı.
Erdoğan mesajında, “Bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.” ifadesini kullandı.
Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından Büyük Zafer'de emeği geçenleri anan Erdoğan, Büyük Millet Meclisi'nin mensupları ile ordunun neferlerini şükranla yad ettiklerini belirtti.
Kardeşlik ve dayanışma vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit ve gazilerin emaneti olarak görüldüğünü belirterek, “Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 104 yıl önce olduğu gibi Türkiye'yi ve bölgeyi hedef alan planlara izin verilmediğini belirtti. Milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkılmaya devam edildiğini kaydeden Erdoğan, mesajını “Ruhun şad olsun.” sözleriyle tamamladı.
30 Ağustos'un 104. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenen programlarla kutlanıyor. Başkent Ankara'daki resmi programın ilk töreni Anıtkabir'de gerçekleştirildi.
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30 Ağustos töreninde devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara'daki resmi kutlamaların ilk töreninde Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılırken Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla güçlendirilmeye devam edileceği mesajını yazdı. Gün boyunca gerçekleştirilecek programlarla 30 Ağustos kutlamaları devam edecek.
Anıtkabir'deki tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Erdoğan'ın beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mozoleye ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı
Mozoledeki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümüne ilişkin mesajını kaleme aldı.
Erdoğan mesajında, “Bugün millet olarak Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz.” ifadesini kullandı.
Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından Büyük Zafer'de emeği geçenleri anan Erdoğan, Büyük Millet Meclisi'nin mensupları ile ordunun neferlerini şükranla yad ettiklerini belirtti.
Kardeşlik ve dayanışma vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin şehit ve gazilerin emaneti olarak görüldüğünü belirterek, “Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, 104 yıl önce olduğu gibi Türkiye'yi ve bölgeyi hedef alan planlara izin verilmediğini belirtti. Milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkılmaya devam edildiğini kaydeden Erdoğan, mesajını “Ruhun şad olsun.” sözleriyle tamamladı.
30 Ağustos'un 104. yıl dönümü
30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümünde Türkiye genelinde düzenlenen programlarla kutlanıyor. Başkent Ankara'daki resmi programın ilk töreni Anıtkabir'de gerçekleştirildi.
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