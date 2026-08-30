Diyarbakır’da poster provokasyonu! 4 kişiye gözaltı
Diyarbakır’da poster provokasyonu! 4 kişiye gözaltı
Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini astıkları belirlenen 4 şüpheli, emniyet birimlerinin çalışması sonucu 30 Ağustos 2026’da gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği olayın kent geneline yayılmadığını bildirirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi güvenlik güçlerinin provokasyonlara geçit vermeyeceğini açıkladı. Şüpheliler hakkındaki işlemler ile olayın hukuki süreci takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 14:35
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 14:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Diyarbakır Valiliği, sosyal medya mecralarında bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığı yönündeki paylaşımların ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, birkaç ara sokakta posterlerin tespit edildiği ve olayın il genelinde yaygınlaşmış bir durum olmadığı belirtildi.
Valilik, emniyet birimlerinin çalışması sonucunda eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 kişinin 30 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada, terörle birlikte suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, yasa dışı eylemlere hukuk çerçevesinde müdahale edileceği kaydedildi.
Bakan Çiftçi’den provokasyon açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, “Güvenlik güçlerimiz, provokasyonlara asla geçit vermeyecektir” ifadesini kullandı.
Posterleri astıkları belirlenen 4 kişinin emniyet güçlerinin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındığını aktaran Çiftçi, İçişleri Bakanlığının ilgili kurum ve birimlerle eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı
Çiftçi açıklamasında “Terörsüz Türkiye” sürecinin provokasyon ve istismardan uzak tutulması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.
Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara kadar farklı kesimlerin süreçte sorumluluk taşıdığını belirten Çiftçi, açıklamasını Türkiye’nin huzur ve birlik hedeflerine ilişkin mesajıyla tamamladı.
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Diyarbakır’da poster provokasyonu! 4 kişiye gözaltı
Diyarbakır’da bazı ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini astıkları belirlenen 4 şüpheli, emniyet birimlerinin çalışması sonucu 30 Ağustos 2026’da gözaltına alındı. Diyarbakır Valiliği olayın kent geneline yayılmadığını bildirirken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi güvenlik güçlerinin provokasyonlara geçit vermeyeceğini açıkladı. Şüpheliler hakkındaki işlemler ile olayın hukuki süreci takip edilecek.
Diyarbakır Valiliği, sosyal medya mecralarında bazı sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerinin asıldığı yönündeki paylaşımların ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, birkaç ara sokakta posterlerin tespit edildiği ve olayın il genelinde yaygınlaşmış bir durum olmadığı belirtildi.
Valilik, emniyet birimlerinin çalışması sonucunda eylemi gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 kişinin 30 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamada, terörle birlikte suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek, yasa dışı eylemlere hukuk çerçevesinde müdahale edileceği kaydedildi.
Bakan Çiftçi’den provokasyon açıklaması
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, “Güvenlik güçlerimiz, provokasyonlara asla geçit vermeyecektir” ifadesini kullandı.
Posterleri astıkları belirlenen 4 kişinin emniyet güçlerinin çalışması sonucunda yakalanarak gözaltına alındığını aktaran Çiftçi, İçişleri Bakanlığının ilgili kurum ve birimlerle eş güdüm içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yaptı
Çiftçi açıklamasında “Terörsüz Türkiye” sürecinin provokasyon ve istismardan uzak tutulması için çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.
Siyasi partilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara kadar farklı kesimlerin süreçte sorumluluk taşıdığını belirten Çiftçi, açıklamasını Türkiye’nin huzur ve birlik hedeflerine ilişkin mesajıyla tamamladı.
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