Girne açıklarında 279 kişilik feribot alabora oldu
Girne açıklarında 279 kişilik feribot alabora oldu
Girne açıklarında 279 kişinin bulunduğu bildirilen yolcu feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle su alarak alabora oldu. Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, yolcuların tahliyesi ve kurtarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Operasyonun seyri ve gemide bulunan kişilerin durumuna ilişkin yapılacak resmî açıklamalar takip ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.08.2026 13:41
Haber Güncellenme Tarihi: 30.08.2026 13:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında bir feribotun battığını bildirdi. Arıklı, bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
İlk bilgilere göre feribotta 279 kişi bulunuyordu. Olayın ardından Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri bölgeye müdahale ederken, yolcu ve mürettebatın durumuna ilişkin çalışmalar sürüyor.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor
Feribotun hangi nedenle su aldığı ve alabora olduğu konusunda henüz resmî bir neden açıklanmadı. Kazanın meydana geliş şekline ilişkin ayrıntıların yürütülecek incelemeler ve yetkili kurumların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.
Kurtarılan, kayıp veya yaralanan kişi sayısına ilişkin teyit edilmiş bir bilanço da henüz paylaşılmadı. Yetkili makamların arama kurtarma operasyonundaki gelişmelere ilişkin açıklamaları bekleniyor.
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Girne açıklarında 279 kişilik feribot alabora oldu
Girne açıklarında 279 kişinin bulunduğu bildirilen yolcu feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle su alarak alabora oldu. Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, yolcuların tahliyesi ve kurtarılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Operasyonun seyri ve gemide bulunan kişilerin durumuna ilişkin yapılacak resmî açıklamalar takip ediliyor.
KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında bir feribotun battığını bildirdi. Arıklı, bölgede kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
İlk bilgilere göre feribotta 279 kişi bulunuyordu. Olayın ardından Sahil Güvenlik arama kurtarma ekipleri bölgeye müdahale ederken, yolcu ve mürettebatın durumuna ilişkin çalışmalar sürüyor.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor
Feribotun hangi nedenle su aldığı ve alabora olduğu konusunda henüz resmî bir neden açıklanmadı. Kazanın meydana geliş şekline ilişkin ayrıntıların yürütülecek incelemeler ve yetkili kurumların açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.
Kurtarılan, kayıp veya yaralanan kişi sayısına ilişkin teyit edilmiş bir bilanço da henüz paylaşılmadı. Yetkili makamların arama kurtarma operasyonundaki gelişmelere ilişkin açıklamaları bekleniyor.
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