Seyhan Belediyesi’nde “bankamatikçi” iddiası tartışma yarattı

Adana Seyhan Belediyesi’nde temizlik işleri bünyesindeki 700 personelden 400’ünün işe gitmeden maaş aldığı iddiaları büyük tepki topladı. Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, meclis toplantısında yaptığı açıklamayla "bankamatikçi" iddialarını doğruladı.
Haber Giriş Tarihi: 17.06.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 17.06.2026 11:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana Seyhan Belediyesi’nde bazı personelin işe gitmeden maaş aldığı iddiası kamuoyunda tepkiye neden oldu. Belediye yönetiminden konuya ilişkin açıklama geldi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde belediye personeline ilişkin ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
“Bankamatikçi” iddiası gündemde
İddialara göre belediye bünyesinde görev yapan yaklaşık 700 temizlik personelinden 300’ünün sahada aktif çalıştığı, yaklaşık 400 personelin ise işe gitmeden maaş aldığı öne sürüldü.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, belediye meclisinde yaptığı açıklamada, “Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz. Hatta imza listesi konuldu.” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan tepki
Yaşanan duruma ilişkin konuşan Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, hizmet eksikliğine dikkat çekerek, “Her yer çöp içinde, mağduruz. Bir belediye işe gelmeyene nasıl maaş öder? Bu kadar işsiz vatandaş varken, işe gelmeyene yol ver gitsin.” dedi.
Muhtar Çelik, belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirterek sokaklardaki temizlik sorununa dikkat çekti.
“Hizmet eksikliği” eleştirisi
Vatandaşlar da belediye hizmetlerine ilişkin tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, “İşe gelmiyorsa işten çıkarılması lazım.” derken, bir başka vatandaş ise maaş ödemelerine ilişkin iddialarda bulunarak çalışanların mağduriyet yaşadığını öne sürdü.
Belediyedeki personel yapısına ilişkin tartışmaların devam ettiği bildirildi.
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Seyhan Belediyesi’nde “bankamatikçi” iddiası tartışma yarattı
Adana Seyhan Belediyesi’nde temizlik işleri bünyesindeki 700 personelden 400’ünün işe gitmeden maaş aldığı iddiaları büyük tepki topladı. Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, meclis toplantısında yaptığı açıklamayla "bankamatikçi" iddialarını doğruladı.
Adana Seyhan Belediyesi’nde bazı personelin işe gitmeden maaş aldığı iddiası kamuoyunda tepkiye neden oldu. Belediye yönetiminden konuya ilişkin açıklama geldi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde belediye personeline ilişkin ortaya atılan iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
“Bankamatikçi” iddiası gündemde
İddialara göre belediye bünyesinde görev yapan yaklaşık 700 temizlik personelinden 300’ünün sahada aktif çalıştığı, yaklaşık 400 personelin ise işe gitmeden maaş aldığı öne sürüldü.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, belediye meclisinde yaptığı açıklamada, “Bankamatikçilerle ilgili buradaki bütün müdürlerim biliyor. Bankamatikçi ve işe gelmeyen bu arkadaşlarımızı göreve çağırdık, bekliyoruz. Hatta imza listesi konuldu.” ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan tepki
Yaşanan duruma ilişkin konuşan Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, hizmet eksikliğine dikkat çekerek, “Her yer çöp içinde, mağduruz. Bir belediye işe gelmeyene nasıl maaş öder? Bu kadar işsiz vatandaş varken, işe gelmeyene yol ver gitsin.” dedi.
Muhtar Çelik, belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirterek sokaklardaki temizlik sorununa dikkat çekti.
“Hizmet eksikliği” eleştirisi
Vatandaşlar da belediye hizmetlerine ilişkin tepkilerini dile getirdi. Bir vatandaş, “İşe gelmiyorsa işten çıkarılması lazım.” derken, bir başka vatandaş ise maaş ödemelerine ilişkin iddialarda bulunarak çalışanların mağduriyet yaşadığını öne sürdü.
Belediyedeki personel yapısına ilişkin tartışmaların devam ettiği bildirildi.
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