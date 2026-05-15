Sevenlerini üzen haber! Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır, dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Beşiktaş’taki bir hastaneye götürülen sanatçının, doktorların yaptığı ilk müdahalenin ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Hastaneden resmi açıklama beklenirken, sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Haber Giriş Tarihi: 15.05.2026 18:21
Haber Güncellenme Tarihi: 15.05.2026 18:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine hastaneye sevk edilen İnanır’ın tedavi sürecine ilişkin incelemeler sürüyor. Doktorların kontrolü altında tutulan sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların gün içerisinde yapılması bekleniyor.

Geçmişte de tedavi süreci yaşamıştı

Kadir İnanır, 2025 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü. 24 Mart 2025 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen İnanır’ın, daha sonra gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedavi gördüğü kamuoyuna yansımıştı. Sanatçının mevcut sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin hastane kaynaklarından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

