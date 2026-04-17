Seçil Erzan’a verilen 102 yıllık hapis cezasını bozdu
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), kamuoyunda “yüksek kârlı gizli fon” ismiyle bilinen dolandırıcılık dosyası kapsamında sanık Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozarak, dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere yerel mahkemeye iade etti.
Haber Giriş Tarihi: 17.04.2026 21:02
Haber Güncellenme Tarihi: 17.04.2026 21:04
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin “nitelikli dolandırıcılık” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarıyla verdiği karara ilişkin istinaf incelemesini sonuçlandırdı.
İlgili daire, yerel mahkemenin hükmünde birleşen dosya detaylarının yer almamasının denetim sürecini zorlaştırdığına ve bu durumun usul açısından eksiklik teşkil ettiğine dikkat çekti.
İSTİNAF KARARI BOZDU
Söz konusu gerekçelerle istinaf taleplerini haklı bulan daire, kararın bozulmasına ve dosyanın yeniden görülmesi için yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.
Aynı dava kapsamında yargılanan bazı sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararları da benzer usul hataları nedeniyle bozulurken, bazı sanıklara yönelik verilen kararların ise hukuka uygun olduğu tespit edildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Davanın geçmişine dair hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinde müdürlük yaptığı süre boyunca, yüksek kâr vaat ederek güven ilişkisini suistimal etmek suretiyle çok sayıda şahıstan para topladığı öne sürülmüştü.
İddianamede ayrıca, mağdurlara tanınmış isimlerin de yer aldığı hayali bir fon olduğu izlenimi verildiği ancak gerçekte böyle bir yapının bulunmadığı vurgulanmıştı.
Sanığın, mağdurlardan tahsil ettiği paralara dair sahte belgeler hazırladığı, bu evraklarda banka kaşesi ve ıslak imza kullanarak güven telkin ettiği de iddianame içeriğinde yer almıştı.
İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2025 tarihinde açıkladığı hükümle Seçil Erzan’ı “nitelikli dolandırıcılık”, “özel belgede sahtecilik” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından toplam 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına mahkum etmişti.
